就看韓國瑜的第一箭了

2018年11月27日 04:11 中國時報 主筆室

韓國瑜以驚人聲勢奪下高雄市長寶座，證明人心思變，「拚經濟」是多數高雄人的期盼。高雄經濟蕭條太久，勝選對韓國瑜而言，是拚經濟、讓高雄人「發大財」責任的開始，他必須盡快交出漂亮成績單。高雄城市發展方向錯誤、市府治理能力不足，都不是一朝一夕所能解決，但他仍然要趕快射出既快、又準、又犀利的第一箭，讓市民有感。

韓國瑜「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的競選口號，一語道破最簡單的城市發展邏輯。其實，這和當年國父孫中山〈上李鴻章書〉中的「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」若合符節，若能將人與貨流通的限制與成本降低、土地妥善規畫、器物皆充分發揮效用，自然對人才具吸引力，願意移居打拚，企業也願意投資，自然能夠賺大錢、成首富。韓國瑜以國際化眼光規畫高雄城市發展，前瞻的視野獲得市民的理解與肯定，終於創造出台灣民主的典範。

但是，貨要賣得出去，首先必須理解，這是一個全球化時代，台灣必須和全球互動往來。台灣過去「以出口帶動成長」的發展策略，搭上全球貿易自由化的浪潮，找到市場空間，開創經濟奇蹟，被國際列為「富裕經濟體」。但是，全球經濟持續變動，中國大陸改革開放後快速成長，已成為全球第2大經濟體，且即將超越美國成為全球最大。身處這個巨大經濟體的身旁，既是台灣之幸運，也是台灣的不幸，若能善用智慧，將不利因素轉為發展動能，就可以產生巨大成就，像歐盟小國愛爾蘭吸引了原為世仇的英國及其他歐盟國家的大量投資，從歐洲醜小鴨蛻變成天鵝。

處於經濟巨人身旁，和她維持良好關係絕對重要，看看台灣近年經濟表現就可以理解。用國際貨幣基金（IMF）資料，將台灣最近3個政府（陳水扁8年、馬英九8年、蔡英文3年）的平均經濟成長率，和我國經濟體質最相近的南韓進行比較，發現陳水扁政府的年均經濟成長率低於南韓0.9%，馬英九政府低了0.22%，蔡英文政府低了0.6%。這說明了兩任民進黨政府的平均經濟表現比馬政府相對差，若其他情況大致相當，這個差異便可以看成兩岸關係緊張之下台灣付出的經濟代價。

國際貨幣基金預測，明年「富裕經濟體」的經濟表現受美中貿易戰影響，成長率將降低0.3%，美、中更雙雙減少0.4%，台灣則減少0.3%，顯然對台灣而言，經濟情勢將轉為更加嚴峻。另外，經濟評論者亦指出，蘋果公司手機銷售嚴重衰退，經營績效將嚴重惡化。台灣有種說法，「一顆蘋果救台灣」，既然蘋果績效衰退，台灣經濟表現的惡化極可能超過IMF的預測。

經濟大趨勢對台灣不利，高雄很難獨善其身，但改善兩岸關係，營造和對岸較佳的互動，將對岸納為高雄經濟緩衝腹地，對庶民經濟當可產生立竿見影的效果。譬如高雄農漁產品價格下跌，觀光產業蕭條，許多觀光飯店瀕臨倒閉，甚至六合夜市人潮不再，攤商苦哈哈等，只要大陸願意，都很容易解決。

韓市長的訴求，國台辦快速做出回應：「歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作」。鴻海董事長郭台銘對韓國瑜發展高雄經濟表達支持，承諾將高雄軟體科學園區的大數據運算中心，從現有300名研發人員擴增至3000人，並邀約韓國瑜參加12月3日在廈門舉行的兩岸企業家峰會，韓表示會慎重考慮。韓國瑜須盡速規畫提出「拚經濟」的架構和藍圖，利用大陸的善意和高雄貼近東南亞的地理優勢，規畫「讓人進來、貨出去」的合作模式。

大陸深圳的高端製造業成長快速，粵港澳大灣區蓄勢待發，高雄不妨參照愛爾蘭從歐洲醜小鴨蛻變成為天鵝的規畫，發展高端加值服務業，並注意將拚搏的果實落實到基層的選民身上。當然，某些規畫可能需要中央配合，誠懇建議中央要支持地方，展現台灣需要的包容和共好，否則將更失民心。

11月24日的選舉，高雄市民重新定義了「政治」，接下來韓國瑜要重新定義「城市經濟」，為高雄市民打贏「美好生活攻堅戰」，現在就看韓市長的第一箭了。

(中國時報)