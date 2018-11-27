2018年11月27日 04:11 中國時報 主筆室

九合一大選結束，民進黨慘敗，操盤新北市選戰的余天，直言民眾最期待的司法改革迄今沒有下文，是此次敗選的主因。余天說的沒錯，但只對了一半，忘記提到其實是民進黨打著司改旗子，卻利用司法手段恣意而行，才是讓人民用選票教訓的原因。

余天說，民進黨須反省，改革是好事，但有做到人民最想要的改革嗎？他多次提醒，在小英總統就職演說中提到司法改革時台下的民眾掌聲最熱烈，他認為這就是人民最期待的，但卻拖了2年多還沒下文。

的確，2年多前蔡英文的就職演說，掌聲最大的就是司法改革，蔡政府很快做出回應，召開司法改革國是會議，由總統親自主導，但決議內容曲高和寡，忽視民眾關切的審判核心價值、審判制度，以及死刑議題，迄今部分司法判決結果依舊背離民心。

尤其整個司法系統綠化再現，法官辦藍不辦綠，監察院卻打辦綠的司法官，加上大咖落跑屢見不鮮，親綠通緝犯反而在高雄趴趴走，特別是保外就醫的阿扁，四處踩法律紅線，重創司法威信，但不見法院開庭續審其所涉貪汙案件，這些全是小老百姓對於司法改革的感受。

然而，民進黨卻把重心放在對手國民黨，引進民間司改會尖兵進入獨立機關，藉由轉型正義的法律手段向對手進行抄家式的革命，就連大法官也成為阻擋釋憲的高牆，無論是東廠、西廠還是錦衣衛，如此操弄司法，能不自食惡果？

司法一定要改革，人民期待的司改也很簡單，只要提升檢警調辦案品質，避免冤案發生，嚴懲淘汰不適任的司法官，司法體系依法審判、依法執行，甚至面對此次公投結果，行政院更要體察民意，依法行政，否則大選後，形同弱化的行政院更將一蹶不振。

(中國時報)