丁守中該摸摸鼻子認輸

2018年11月27日 04:11 中國時報 包正豪

今年九合一選舉驚奇不斷，有史上最爛選務和最可恥的中選會主委，也有席捲全台的韓流，幾乎瞬間急凍西部台灣，還有一個開票開到半夜2點半，一路兩人捉對廝殺、難分難解的台北市長選舉。

說實話，個人覺得台北市長選舉實在是本次選舉中最大的汙點，簡直不忍卒睹，不只因為最後有個選舉無效訴訟，而是整個競選過程到投開票的混亂，乃至於最後的纏鬥，沒有其他縣市像台北市那麼糟糕的。但無論個人感覺丁守中怎樣把大好局勢玩到要靠綠營棄保來選，還是說覺得丁守中沒有市長命，我都認為丁守中應該鼻子摸摸地承認失敗，接受這是民主競爭的結果，然後給柯痞子一句肯定的話。

不過很多人不同意我的看法，認為丁守中有他的權利，又或者說如果發生在綠營或柯文哲身上，早就暴動，要丁守中不要溫良恭儉讓，因為國民黨就是輸在溫良恭儉讓上面。當然更多人是說中選會出奧步，讓丁守中含恨。綜合以上講法，最後結論都指向要告。如果要告，當然沒有問題，這是丁守中的權利，輸1票可以告，輸到脫褲也可以告，但請不要說這是「程序正義」，因為正義不該被操弄或者是被當成遮羞的藉口。

民主向來和法治相提並論，原因無他，民主需要法治，而法治就是規則。民主政治就是大家講好遊戲規則，然後按照規則來。遵守規則的「遊戲」，無論結果是否為個人所欲，我們都接受這個結果，因為這是公平的遊戲結果。這回正事不幹只幹廢事，還順便兼職「東廠」的中選會，把選務搞得一團糟，甚至於投票投不完，導致這廂還在等投票，那廂已經開始開票，結果一堆人邊看開票邊投票，這當然是天大的失職，甚至影響選舉公平性。

如果是這樣，丁守中不是更應該要提告嗎？因為中選會出奧步，影響選舉結果啊！這樣糟糕的選務，怎會只有影響3000多票呢？3000多票就已經能夠改變選舉結果。但等等，沒人能夠肯定地說到底是藍的還是綠的或者是白的選民受到影響，我們甚至無法辨認誰是藍綠白，可是我們知道會有影響。

這個「影響」其實影響的是選舉的整體公平性，所以中選會主委必須下台負責。既然影響的是選舉的整體公平性，作為候選人，如果想要清清白白無愧地贏得選舉，不願意遭受可能的負面影響，也不願意占可能的便宜的話，正直的候選人應該在下午4點的時候就第一時間按鈴申告，取得法院禁止開票的命令，要求等到所有票都投完後再行開票。或者是，更激烈地直接訴請選舉無效。

但是當一開始沉默，等到凌晨兩點，只剩下幾個票櫃沒開，眼見要輸掉了，這個時候以選務瑕疵為由而訴請選舉無效，這不是追求程序正義。因為當你觀望選舉開票情形的時候，縱使有瑕疵，但其實已經接受這個「規則」，而最後的反悔不過是結果不如己意，輸不起的怨懟而已。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)