鄭文燦林佳龍高下立判

2018年11月27日 04:11 中國時報 彭蕙仙

台中市長當選人盧秀燕在開票日當晚發表感言時，在第一時間就宣布，之前台中市政府有好的政策，她會繼續，不會因為是民進黨政府時期的政策就推翻。

另一方面，高雄市長當選人韓國瑜向所有人喊話，如果他當選市長，先前支持陳其邁的企業、公務人員等，都不必擔心會有所謂的「秋後算帳」，大家盡可放心繼續上班、做生意、賺錢。

陳其邁則在宣布敗選時，呼籲所有高雄市民支持新市長韓國瑜，共同為高雄打拚。

這幾位政治人物雖然都各有所屬的政黨，但是在選舉結果一確定後，都很快表達跨越藍綠的態度，不但不以顏色區分民眾，連對手政黨的施政都有意延續，這是台灣民主的一大勝利。

事實上，這次九合一大選中，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦在這方面的態度和做法，可說是一個對照組。2014年林佳龍上任後大張旗鼓猛砍前任市長胡志強任內規畫的建設，舉其要者如廢除BRT快捷巴士、寧賠3億也不蓋台灣塔；拒絕「0至6歲育兒津貼無縫接軌」政策等。台灣塔是台中市的地標物，之前市府採高價的國際競圖引起國際矚目，林佳龍一聲令下就戛然而止。

鄭文燦就務實得多，上任之後，放下強烈的藍綠意識形態、廣結善緣，建設與福利措施努力做到一視同仁，例如修繕里民活動中心時，不會考慮該里里長是藍是綠，完全視需要補助，不會大小眼。

特別的是，鄭文燦當選後常公開讚揚前任。例如讚美吳志揚的「老街溪開蓋」政績，還說自己會延續老街溪的美化工程；在捷運綠線的開工典禮上，鄭文燦對朱立倫與吳志揚表達感謝，言語間不但自然地把自己鑲嵌進這本是前朝的政績裡，還收服了不少泛藍選民的心。

在藍綠壁壘分明的政治氛圍裡，一位民進黨籍的市長要去感謝、感念國民黨籍的前任，已屬不易，鄭文燦甚且稱自己是接棒者，會好好延續前人的政策，這種風格，藍綠都罕見。

而對民進黨籍市長尤其困難的是，向來被綠營視為威權象徵的兩蔣園區，鄭文燦公開保證「支持兩蔣園區觀光不打折」；在慈湖陵寢遭潑漆後，他也敢於表態說出「轉型正義不該窄化為去蔣」這番話，避免刺激藍綠對立。在桃園傳統藍大於綠的生態中，鄭文燦能夠順利連任，其來有自。

但願台灣有更多願意放下心中藍綠與兩岸糾結，全心為民服務的政治人物。（作者為資深媒體人）

(中國時報)