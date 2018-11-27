2018年11月27日 04:11 中國時報 林志成

民進黨2016年上台後，讓教官退出校園，但這樣的調整卻讓校園不若以往安寧。政壇人氣王、新任高雄市長韓國瑜，就主張在替代方案完備前，教官人力應維持現狀，而非「遇缺不補」。教官全面退出校園政策會否因韓國瑜的衝撞而生變，值得觀察。

根據《各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法》，軍訓教官將於2023年8月1日前全面退出校園，改由「學務創新人力」取代教官職務。2016年民進黨上台時，全台高中職及大學約有3500名教官，2017年起開始「遇缺不補」，已退了約500人，現在還有3000人。

在11月19日高雄市長候選人辯論中，韓國瑜就問對手陳其邁，如何解決高市毒品氾濫嚴重的問題。韓國瑜說，根據數據，青少年約12歲半吸毒，在學校吸第一口者占24%，高市毒品氾濫，從都市蔓延到鄉村學校，他若當上市長，要把毒品趕出校園。

過去校安問題一向是教官的工作，但近年他們陸續退出校園後，衍生不少後遺症。日前建中發生學生不服「學務創新人力」管教，發起「無限期反對建中紫背心校安」連署，甚至傳出「紫兵衛不倒、建中不會好」的說法。連台北市教育局長曾燦金都坦言，學務創新人力取代教官確實會很辛苦。

大學生幾乎都是成年人了，不需要太多管理，因此大學沒了教官，影響不大。不過像台大這種以自由學風聞名的學校，到現在都還有教官，因為在學校運作上，教官可以上山下海，全天候24小時隨傳隨到，實在太好用了，絕對不是「學務創新人力」可以輕易取代。至於高中職部分，學生正值血氣方剛的叛逆時期，狀況很多，更需要教官。尤其許多私立高中職頑劣學生多，教官發揮的功能更大，加上教官薪水是教育部在付，學校壓根兒不想讓教官退出校園。

國教行動聯盟在選前的11月21日公布「六都市長候選人教育政見比較」，關於教官及替代役退出校園後的校安問題，韓國瑜明確表態，在替代方案完備前，教官人力應維持現狀，而非遇缺不補。韓國瑜給國教行動聯盟的答覆是：關於高中職校園安全狀況，如果學務創新人力的替代方案尚未健全，不足以維護學生安全，他將致力於調整教官「遇缺不補」的政策，至少要維持現狀，再積極改良替代方案，務必以學生安全為最重要考量。

民進黨政府推動的教官退出校園政策，這兩年來產生不少後遺症，當校園不若以前安全時，外界對這個政策的支持力道就會下滑。現在政壇人氣王韓國瑜公開出來唱反調，至少未來高雄市高中職的教官不會「遇缺不補」，因此全國教官能否如期在2023年8月1日前全面退出校園，預期會有一番角力，好戲才要開始。

(中國時報)