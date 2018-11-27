羅塞爾彈莫札特 7旬翁憶兒時

2018年11月27日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

年過70依舊老當益壯，73歲前東德鋼琴家羅塞爾兩年前獲薩克森莫札特協會頒贈莫札特獎，肯定了他在巴洛克音樂上的貢獻。羅塞爾表示，對音樂家來說，莫札特音樂就像是「試金石」，「當代音樂家的最大問題是維也納古典音樂，你讓一個年輕人彈莫札特，很快就能發現他有哪些缺點。」

羅塞爾表示，就像莫札特《A大調第11號鋼琴奏鳴曲，K.331》是他從小彈到大的曲子，「它就像一面鏡子，在人生的不同階段，映射出不一樣的面貌。」最近幾年演奏莫札特又錄製莫札特鋼琴奏鳴曲全集，「讓我想起小時候練琴時，彷彿經過各種歷練，又回到原先最純粹的樣子。」

羅塞爾1945年出生於德勒斯登，6歲開始習琴，父母分別是指揮家和歌手，後赴俄國習琴，在莫斯科音樂院師事巴許基洛夫，後轉入小提琴家歐伊斯特拉赫長年鋼琴夥伴奧柏林門下，才華洋溢，學生時期陸續獲得1963年國際舒曼鋼琴大賽、1966年莫斯科柴可夫斯基國際鋼琴大賽和1968年的蒙特婁國際鋼琴大賽等大獎，被譽為「東德之光」。

在東西德分裂時期，羅塞爾是德勒斯登音樂院的頭牌鋼琴教授，除了擅長德奧作曲家作品，他在拉赫曼尼諾夫、普羅高菲夫等俄羅斯作曲家的作品上著墨甚深。近年羅塞爾全心鑽研莫札特，有樂評認為他的清晰、嚴謹、深邃正是他的招牌特色，羅塞爾也正在進行莫札特鋼琴協奏曲全集的錄音計畫。

羅塞爾鋼琴獨奏會將於12月2日在屏東演藝廳音樂廳、12月3日於國家音樂廳舉行。

(中國時報)