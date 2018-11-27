2018年11月27日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

公、自費流感疫苗相繼出包，雖藥廠初步調查回覆均為「單一個案」，但防疫學會祕書長暨中國附醫感染科主治醫師王任賢認為，同一個藥廠一再出包已經是通案，再讓民眾施打該藥廠疫苗，就成了國際笑話，建議食藥署及相關單位應全面檢驗外，並考慮永不錄用該廠商疫苗。

國民黨立委陳宜民昨天也質疑衛福部，若是藥廠製程出問題，不可能只是單一事件，懷疑原因不實；衛福部長陳時中則承諾，將在1個月內，針對目前已封存的同批號疫苗完成再抽驗。

陳宜民批評食藥署「只是接個報告而已」，無法讓民眾了解藥廠講的是不是實話，如果真是製程出了問題，在藥廠沒有改變製程之下，理應還是會發生，不可能只是單一事件，衛福部該全面再查個清楚。

王任賢表示，上次賽諾菲的疫苗變色問題，廠商表示是膠塞高溫加熱使硫溶入藥劑的問題，但變色就是化學反應，就代表整個流程都有問題，在國外一定早就停掉不能再施打，台灣卻還持續進口同一藥廠針劑。

王任賢表示，這次雖是懸浮物，萬一後續導致疫苗變色，仍有可能是細菌感染，他建議廠商除了同一批號疫苗都得檢查外，無塵室都得徹底檢查，看是否有擴大的情形。

王任賢指出，9年前其他藥廠的流感疫苗，在加拿大造成6人嚴重過敏反應就被永久禁用，建議食藥署應全面檢驗賽諾菲的所有疫苗外，並考慮永不錄用。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，疫苗本身應該沒有問題，較大可能性是在分裝過程時的針筒製造出問題，要求藥廠應該重新檢視生產過程；他認為，國內疫苗多仰賴進口，透過這次事件發現，一旦出現目前這樣進口疫苗大量出包被退運的狀況，國內接種可能青黃不接，呼籲政府該重視國產疫苗的培植。

(中國時報)