賈靜雯幸福推手梧桐妹

賈靜雯、修杰楷峇里島補辦婚禮，星友們遠渡重洋送祝福。

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中國時報
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賈靜雯和修杰楷遲了3年的婚禮，25日在峇里島浪漫氛圍、上百位親友見證下圓夢。金曲歌王蕭敬騰在晚宴上獻唱〈Always On My Mind〉祝福好友「幸福美滿永遠」。其實這場婚禮從策畫籌備到儀式、晚宴都非常低調，所有環節全部由修杰楷和家人策畫，而賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）更是推動婚禮如期舉行的幕後功臣！

Angel陪伴媽媽賈靜雯度過人生的不同階段，如今也扮演賈靜雯和修杰楷婚禮上的小天使。修杰楷過去多次提到想給賈靜雯「一個美好婚禮」，但兩人婚後除了照顧孩子，一直忙於工作，讓婚禮時程一推再推。Angel為了想趕快看見媽媽穿上白紗，和修杰楷秘密策畫驚喜，先是趁賈靜雯到巴黎工作空檔，安排婚紗訂製及拍攝婚紗照，還幫一家人挑選不同風格、適合每個人的禮服，並在婚禮儀式上為新人送上對戒，成為媽媽的幸福推手。

賈修忘情擁吻

結婚儀式最感人的片段莫過於修杰楷的誓詞：「今天是我們故事裡最美好的場景，我會永遠記得，在我們的回憶。」賈靜雯也深情回應：「我不完美，但是因為你，我變得很完美！」讓賓客紛紛感動落淚。提到補辦婚禮的初衷，賈靜雯坦言：「我不會想要一個盛大、肆意慶祝的慶典。我的幸福來得比較慢，我只想要一個被愛環繞、朋友家人都開心的婚禮。」

趙又廷、陳意涵、蕭敬騰、歐漢聲、曾國城、柯佳嬿夫婦、陶晶瑩夫婦、黃鴻升等藝人好友到場祝福。在觀賞美麗的煙火之後，晚宴變成歡樂大派對，除了新人貼身漫舞、忘情擁吻，賓客也玩超嗨。

(中國時報)

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