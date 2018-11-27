伊正放棄急救悲送爸離世

伊正（右）在《完美正義》與劉奕兒有不少對手戲。（粘耿豪攝）

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中國時報
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伊正的父親王松喜20日因心肺衰竭病逝，享壽82歲。伊正26日出席公視新創電影《完美正義》首映會後被問到此事，已忍著喪父之痛多日、持續每天拍戲的他，終於情緒潰堤，數度痛哭失聲。他說，爸爸這10多年都和他同住，父子倆長得很像，個性對立又非常愛彼此，「所以爸爸走，對我來說好像另一半不見了。」

伊正說，他爸爸日前突然頭暈送醫，到院時血壓只剩40，經檢查是肺積水，送進加護病房，後來病情急轉直下併發肺炎，住院5天後心肺衰竭過世。他爸爸過去只有氣喘等小病痛，曾進出醫院多次，根本沒有預期會說走就走，「沒想到這次送急診後就再也出不來了！」

他說，看著醫生搶救爸爸的那瞬間，他竟然有時空錯亂的感覺，反覆問自己：「我到底是在拍哪一場戲嗎？我爸到底救得活還是救不活？」當時醫生要他簽署是否放棄急救同意書，他幾乎崩潰，「要做這種判斷真的好難，好像從兒子變法官，要決定他生或死，真的好掙扎。」他只能不斷說：「讓我再想想，等其他家人來，我無法獨自做這種決定。」

後來家人決定不做外力介入的急救。伊正親眼看著父親強心針打完，心臟和脈搏停止，「爸爸的最後一刻，我抱著他，摸著他的頭，送他離開。」

12月辦告別式

伊正為拍《金家好媳婦》已10天沒好好睡覺，昨是父親的頭七，他忍不住釋放壓力痛哭。他預計12月8日為父親舉辦告別式，爸爸遺體會先火化暫厝台北，等他12月戲殺青了，再帶爸爸回花蓮老家。

(中國時報)

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