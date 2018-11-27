嚴正嵐圓夢發片〈花朵〉獻天上爸爸

嚴正嵐昨辦發片記者會。（盧禕祺攝）

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中國時報
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嚴正嵐26日舉辦首張專輯《告白》發片記者會，戲劇《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧到場打氣。她想起終於一圓出個人專輯的夢想，忍不住落淚，可惜她父親今年6月不幸溺水過世，發片喜悅無法與爸爸分享，嚴正嵐坦言遺憾：「我為爸爸寫了一首歌〈花朵〉，希望爸爸帶著所有能量到下一輩子，不要再為我擔心。」

嚴正嵐能寫能唱、曾是團體「南拳媽媽」一員，可惜遲遲未在歌壇闖出一片天，近年轉戰戲劇表現亮眼，如今重回歌手身分，推出個人專輯，她感動說：「這是我16歲進演藝圈想很久的事，沒想到12年後才實現。」她恩師瞿友寧昨在記者會上透露私下不時對她耳提面命，要她多給自己一些自信，想做什麼就放手去做，諸多勉勵讓現場氣氛感人。

新歌〈I don't 姑息〉是嚴正嵐21歲時的創作，她以略顯兒歌式的唱腔詮釋該曲，被質疑無法展現歌喉，她表示當初唱片公司選此曲當主打時，內心感到驚喜。

主打歌唱到笑出來

「在錄音室唱這首歌時，覺得自己毫無歌唱技巧，滿硬的！但自己寫這首歌的時候很開心，還會唱到笑出來，因為覺得自己實在太智障了，對我來說，這是充滿實驗性的歌。」認為該曲風格令大家印象深刻已達宣傳目的。

她將於12月14、29日分別在台北及高雄舉辦「告白診療室」巡迴演出。

(中國時報)

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