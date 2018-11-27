陳庭妮劉以豪 先打才愛

2018年11月27日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

愛情電影《比悲傷更悲傷的故事》26日在美麗華影城舉辦戀人場特別放映，演員陳庭妮、張書豪、石知田出席活動，談到陳庭妮在片中用力賞劉以豪一巴掌，她坦言打完後沒向劉道歉，「因為是角色安排。」石知田在旁搞笑離間：「他好像不是這樣想。」而陳和劉今年又在戲劇《種菜女神》成為相愛情侶，不會尷尬？陳庭妮笑答恰好能因新戲和解，「先打才愛，流程滿順的！」

昨有數十對情侶參與活動，石知田現場朗誦情詩增添浪漫，陳庭妮發揮為戲學攝影的才華，替情侶拍攝紀念拍立得，被問「怦然心動」的條件，她說：「走路會等我。」因之前在金馬影展紅毯上被張書豪和劉以豪丟在後方，讓她直呼2人不夠帥氣。

張書豪提醒JJ非爽片

該片在韓國、香港放映時台下都哭成淚海，導演林孝謙表示，很期待台灣觀眾反應，張書豪的好友林俊傑（JJ）和懷秋也主動提出想看該片，張書豪還特別提醒：「這不是爽片喔！」卻被JJ反問：「你覺得我是不會看這種片的人嗎？」

陳庭妮和劉以豪都將包場請親友觀影，張書豪則要好友直接拿票根報帳。

被問票房破億「祭品」，林孝謙提議演員全體打扮成吳映潔（鬼鬼）在片中飾演的「小貓女Bonnie」，並齊跳〈Kitty Bomb〉，3位演員全都說好，張書豪還幫腔說：「劉以豪應該沒問題！」該片30日上映。

(中國時報)