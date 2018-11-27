老蕭毛孩叫太慘 鄰居誤以為家暴

老蕭力挺馬卡龍禮盒公益活動。

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中國時報
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小豬認為馬卡龍禮盒送人體面又可做公益，一舉兩得。

蕭敬騰（老蕭）、徐佳瑩（Lala）近日受邀力挺「毛起來愛」關懷流浪動物義賣活動，天王天后疼愛動物眾所周知，尤其老蕭家裡的貓狗全是領養而來，且領養時他會儘量挑選年紀大、有殘疾的，因年輕漂亮的貓狗容易被領養，而剩下老弱病殘很難找到一個愛他們的家，如此愛心滿滿的老蕭，曾差點被鄰居誤認為是打小孩的人，原來是老蕭每天回家時，過於熱情的狗狗叫聲太慘烈，才讓鄰居誤會。

「毛起來愛」活動今年邁入第5年，繼感恩節前找來楊丞琳與李榮浩首度合體宣傳馬卡龍公益禮盒，近日再邀老蕭、Lala參與義賣，兩人第一時間允諾無酬拍攝影片、錄製電台ID，特別的是，之前傳遭傳染怪病而神隱演藝圈的蕭亞軒，也特地訂購100盒馬卡龍，以行動呼籲各界守護流浪動物。

小豬認購100盒

此外，今年跨足餐飲業的羅志祥，正是這次製作馬卡龍禮盒的餐飲公司股東之一，他多年來對流浪動物盡心盡力，與媽媽收養30多隻流浪狗，更曾砸3000萬在新北市花一年時間打造「流浪狗」之家。他日前聽聞「毛起來愛」活動，立即訂購100盒支持並慰勞員工，羅志祥說：「這個送禮有面子又可做公益，太一舉兩得了。」

(中國時報)

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