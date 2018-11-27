夏于喬宋芸樺同戲吳可熙搞混

2018年11月27日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

吳可熙主演新片《灼人秘密》於26日殺青，該片由她長期合作的導演趙德胤掌鏡，趙德胤也在臉書透露吳可熙的編劇身分，「從原創編劇吳可熙那兒聽到這個原型故事到拍攝完成，整整2年！」

據知吳可熙在開拍前就勤練包水餃，而該片另2位女主角正是演藝圈中擁有「姊妹臉」的宋芸樺、夏于喬，對此，吳可熙開玩笑說：「榮幸與一對雙胞胎合作，讓我對戲時常常不小心搞錯角色！」

首次全片在台取景

不過趙德胤持「反對意見」，據悉夏于喬和宋芸樺在片中並非家人關係，趙德胤也完全沒察覺2人外型相似，是在選角確定後，工作人員提醒之下，才得知外界常為這2位美女做「比對圖」，但趙仍斬釘截鐵認為：「覺得本人一點都不像！」

夏于喬前日出席短片活動，透露新片剛殺青，昨在臉書寫下：「謝謝給我這麼精彩的兩個月，珍惜也難忘，真的辛苦每個人了。」

宋芸樺表示該片是她拍戲以來最大挑戰：「裡面也有我許多第一次的嘗試。雖然殺青了，但角色已經住在我的心裡，可能還要過一陣子，才能完全的脫離。」

趙德胤過往關注家鄉緬甸和東南亞議題，電影《冰毒》、《再見瓦城》和多部紀錄片皆在緬、泰完成，他首次全片在台取景，地點包含台北和台中，講述一個鄉下女孩到城市追夢的故事，主題聚焦於女性奮鬥並伴隨懸疑緊湊劇情，和過往作品形式不大相同。

(中國時報)