2018年11月27日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

妞妞推出台語新歌〈癡情的玫瑰〉，現在練鋼管舞是日常的興趣。（盧禕祺攝）

台版少女時代「Super7」5年前解散，前隊長妞妞近來單飛推出台語新歌〈癡情的玫瑰〉，她性感大蛻變，解放34D豪乳，事實上，她與妹妹從小在單親家庭長大，為了分擔媽媽的經濟壓力，12歲開始在野台秀、廟會等場所表演賺錢，直到18歲時，她自認只會唱歌、跳舞，很容易被其他人取代，自學鋼管舞增加才藝，也為家裡增添收入。

妞妞說：「以前鋼管舞還不盛行，外面學3招就3萬塊，我沒錢只能半夜去國小遊樂場裡鋼管練習，白天我也會去看小朋友怎麼爬鋼管。」並自嘲：「小學生是我的鋼管老師。」她憶起剛學鋼管舞時，因在室外練習，每天都被小黑蚊叮滿全身，「我要用粗鹽來抹皮膚，不然癢到睡不著，日子真的很難過。」

成功轉型活動主持

她因此向媽媽表示，希望可以在家中安裝一隻鋼管，媽媽原本認為鋼管會破壞風水十分反對，但她直說：「妳比較在意風水，還是要賺錢。」取得媽媽同意可在家裡練習鋼管舞，並增加了很多表演機會，原本1個月僅賺2萬元，加上鋼管表演1個月最高曾接60場演出，粗估收入近30萬。

而妞妞提到以前外界認為跳鋼管舞是敗壞風俗的工作，曾有阿嬤對她說：「妳跳那個真的是丟人現眼！」讓她心裡頗不是滋味，但為了生活她依然堅持下去，現在她更成功轉型成為活動、婚禮主持人，已鮮少公開表演鋼管舞，她笑說：「我現在把練鋼管舞當作興趣。」

(中國時報)