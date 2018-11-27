GiRL愛女生12月號精選－白安Man樣 不讓人糊弄

白安自己擔綱專輯製作人，開心有真正成長為大人的感覺。（石智中攝）

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中國時報
專訪
Girl愛女生12月號精選

白安暌違4年將推出專輯，除了詞曲全創作，更首次嘗試擔綱製作人，雖然和她一起製作專輯的工作人員大部分年紀相仿，但幾乎都是男性，外型柔弱的她為了方便做事，決心把自己變得「更有男人味」，像是不化妝、頂著亂髮到錄音室，讓自己顯得不修邊幅，認為這樣「男生才不會糊弄我」。

白安這回所有事情全都自己來，自己剪Vocal、混音，當她一開始提出自己做的想法時，除了身邊的人遲疑，她不免也害怕，但她開心說，獨立完成這張專輯後，讓她有真正成長為大人的感覺。而她身在男人堆中工作，從不靠撒嬌的方式來溝通，「我覺得女生不要靠撒嬌得到事情，還是得要靠自己，我某方面是滿理性的。」

自我要求高

她對音樂相當堅持，「不熟的人可能會被我外表誤會，但其實我內心是個男的。」她不僅會在半夜傳訊息給工作人員，對自己要求也非常高，錄音時會不斷檢視、重來直到錄好為止，也因此本來預計秋天推出的專輯，一路延遲到冬天才發行，問及身邊的人是否覺得她是魔鬼製作人？她笑說：「我才不管他們怎麼想，反正成果出來，大家都很滿意。」

白安笑說，沒發片的這些年來，每天過著吃飯、睡覺、旅行、學瑜伽的生活，過得像一般人一樣，忍不住自虧：「好無聊！」她曾和好友到紐約旅遊，一夥人在紐約地點即興演唱，沒想到不小心跑到其他人的地盤而挨罵，連警察也來趕人，但也有遇到好人打賞零錢給他們，成為她這段旅途中的新鮮體驗。精彩內容全文請見12月1日出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)

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