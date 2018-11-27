新光三越台北站前店 skm pay獨家新品首賣

2018年11月27日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北站前店化妝品晚安粉領專案，12月6日skm pay搶先獨賣專區，雅詩蘭黛明星小棕瓶修護獨家組，價值8856元、特價6930元，7折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周慶獨家首賣，由布院抹茶口味起司蛋糕75元，12月6日skm pay線上搶先專區享限量買1送1。（新光三越提供）

新光三越台北站前店BT21獨家卡友禮「不著涼法蘭絨毯」，12月15、16日持新光三越APP與10大指定銀行信用卡消費滿2000元限量兌換。（新光三越提供）

新光三越台北站前店獨家首賣，新機dyson HP04三合一涼暖空氣清淨機2萬6900元，12月6日skm pay線上搶先專區限量加贈新光三越贈品禮券1000元。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周慶「優惠巨艦氣象站」，氣溫13度以下買再送限量禮券回饋，元暉Airmate對流式電暖器HC10101R（獨家），原價4280元、特價3480元，81折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周慶禦寒服飾全面2折起，KIKI毛絨外套，原價6980元、特價1280元，18折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店突破選後低潮，12月6日至23日周年慶禦寒服飾2折起、針織毛衣千元有找；千款、25萬組明星美妝特惠組4折起，另有午、晚安限定加碼優惠；環境家電獨家首創「優惠巨艦氣象站」，低溫13度或pm2.5空汙警報加碼送200或500，目標18天業績17.7億元，較去年17.4億元增2％。

早午晚獨家加碼

第4季有股市不穩、選舉、氣溫高，不利百貨周慶和冬衣買氣，新光三越台北站前店半年來經數十次選品，店長曹龍生表示這次周慶以策展活動、BT21獨家卡友禮等持續強力吸引年輕新客，期間包括尾牙、年底結婚旺季、春節提前採購，美妝、家電、內衣等統統有優惠，且有早、午、晚等獨家或加碼活動。

針對188萬貴賓卡友，12月6日首日早上10時有skm pay線上搶購獨家首賣新機dyson HP04三合一涼暖空氣清淨機，與2個月賣18萬顆的由布院起司蛋糕抹茶新口味。

周慶銷售王獨家加贈

9月起化妝品區引進YSL、Giorgio Armani、LA MER、PAUL&JOE，帶動1、2樓9、10月業績成長10％、25至35歲年輕會員增15％；周年慶祭出3大單品銷售王SK-II青春露加大版、雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華、蘭蔻超進化肌因賦活露獨家加贈，搭配滿2000送200，號稱比機場免稅店還便宜。

期間全館滿5000送500；大家電區/法雅客+[i]Store單區滿萬送500，首7日貴賓卡友獨享滿萬送千，冷暖氣機、空氣清淨機和掃地機器人3大環境家電，凡遇上低溫13度或pm2.5濃度AQI值達25以上，消費1萬以下限量加贈200、滿萬加贈500。其中日本IRIS大拍3.0吸塵器有獨家價，且加贈日本Create Ion專業沙龍級負離子吹風機，搭配滿千送百殺到近6折；iRobot Roomba 895掃地機器人優惠2萬5000元，再加贈Braava jet拖地機器人，是市場最低價。

此外，因應小資會員需求，聯合50家西區獨家品牌，首2日買指定商品享悠遊卡500元限量加值金；周年慶期間扣會員點數10點抽聯合航空台北-美國不限航點來回機票、太陽公主號─日本賞櫻6日郵輪行等獎項。

(中國時報)