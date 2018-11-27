李霈瑜 影歌視三棲全方位

「大霈」李霈瑜進棚拍攝MAX&Co.女裝專題，在鏡頭前表情自然，透露19歲是以模特兒身分出道。MAX&Co.賽車毛衣1萬2800元，搭配黑色長紗裙1萬4800元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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李霈瑜今年拍戲成為演員，成為三棲全方位藝人。穿MAX&Co.秋冬女裝詮釋運動風時尚。MAX&Co.黑色連帽外套1萬1800元，搭側條紋長褲9400元。（JOJ PHOTO攝）
MAX&Co.秋冬綠色標語上衣，8200元。（MAX&Co.提供）
MAX&Co.秋冬毛帽，4800元。（MAX&Co.提供）
MAX&Co.秋冬佩斯利緹花針織衫，1萬3800元。（MAX&Co.提供

回顧2018年，是「大霈」李霈瑜豐收的一年，不僅在《海人魚》中首度擔任女主角，且入圍金鐘獎新進演員獎，成功從歌手、外景節目主持人，轉型成為演員，是貨真價實的三棲全方位藝人。

「比起主持節目，演戲實在輕鬆太多了。」大霈笑說，雖在《海人魚》飾演水底攝影師，必須泡在海水裡，但多半只是過個景，且不必戴著護面鏡說話說個不停，因此拍戲對她來說，比起《水下三十米》外景還要輕鬆愉快。

反倒是《海人魚》中飾演美人魚的女主角鍾瑤，必須穿著清涼比基尼和美人魚尾在低溫海水裡潛水，讓大霈十分不忍，「她是全劇最辛苦的，我和劇組下水時穿的都是刷毛防寒衣，而且還是5mm厚的！」

「大霈」李霈瑜這回受邀進棚拍攝MAX&Co.，穿上黑白色系的女裝，不論是長裙搭短靴的俏皮造型，或是束腿褲搭亮面短靴的帥氣運動風裝扮，她都能完美詮釋，面對鏡頭表情自然，毫不扭捏。她目前身分不僅是演員、主持人和歌手，也透露自己19歲更是以模特兒出道的，相當多才多藝。

(中國時報)

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