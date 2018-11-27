LUNASOL彩妝 冬季耍魅力

LUNASOL雙彩眼盒（緋紅），5.3g，1500元。（LUNASOL提供）

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中國時報
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LUNASOL纖長飛翹睫毛膏EX03，6g，1050元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧星采彩妝筆EX01，3.4g，1050元。（LUNASOL提供）
LUNASOL Deep Holiday Collection形象照。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧柔紗脣釉EX07，6g，1000元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧指甲油N，EX80，10ml，520元。（LUNASOL提供）

頂級日系彩妝LUNASOL向來是名媛貴婦的最愛，針對冬天推出的限定彩妝，更讓女人不只展現氣質，更能在冬季的不同節日，展現女人的魅力，不管是出席派對，或是姊妹聚會，都是美麗焦點。

LUNASOL以混合藍調的深豔色彩展現冬季迷人色調，運用帶藍的色調，讓女人不只華麗，更加散發澄澈透明的氣質，流露深邃女人味，為冬日節慶詮釋魅力妝容。除了光燦奢華派對組的2種限定脣彩，晶巧柔紗脣釉更推出8款限定色，眼彩、睫毛膏、3way彩妝筆、指甲油的限定色系也紛紛亮相。

冬限定系列展現羽毛般柔軟、優雅美睫，酒紅色調為雙眸醞釀出女性柔和溫暖神采，細緻弧形刷頭，能自睫毛根部精準抓住每根睫毛，使睫毛根根分明，確實向上捲翹，柔滑好延展的睫毛膏液，長時間綻放柔軟彈力的扇形美睫，不怕暈染，溫水即可輕鬆卸除。晶巧指甲油N，能襯映冬日節慶的華麗限定色選，帶藍調的鮮豔紫紅，打造個性成熟印象，大小交錯的亮片，綻放寶石般華麗光芒，時尚、高雅中又閃耀玩心的精心色選。

(中國時報)

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