新竹Big City 天天送88888元

2018年11月27日 04:11 中國時報 劉育良 報導

吉祥物阿Mall系列深受消費者喜歡。（Big City提供）

15公尺高的耶誕樹亮燈，點亮新竹Big City年終的溫馨節慶感，也推波了29日起到12月10日的周年慶歡樂氣氛！12天挑戰21億元商機，Big City自信可以達陣6％的成長率，深信每年25％的櫃位汰換率，留下的都是貼近民眾、符合潮流的一時之選。

挾著台北以南最後一檔周年慶的壓軸氣勢，Big City周年慶重磅出擊，在商品選擇上，先前封板改裝、引進桃竹苗地區獨家品牌，品牌一次到位，滿足各年齡層客群；對消費者來說，單筆消費滿2000元即可獲得「購物抵用券8萬8888元」一次抽獎機會，接連12天、天天送出一位幸運客8萬8888元，豪氣不手軟。

李靜芳 引領桃竹苗時尚風潮

Big City引領桃竹苗地區時尚風潮，在董事長李靜芳運籌帷幄下，高標的要求，只為讓每一個進出Big City的客人，有感主事者的有心、幕後團隊的用心。如10月陸續開幕的「PUMA SELECT」、「NIKE KICKS LOUNGE」，都以最高等級的場地規格、設計，引入和全球零時差的流行夯品，「運動風生活化」的定位，讓運動商品不再只是買、用的功能，而是進入一個時尚精品和視覺兼具的藝術殿堂。

品牌的流行感要夠炫，自是吸睛要訣，全台獨家「ABC MART MEGA STAGE」旗艦店，以一次購齊為目標，讓大小、男女消費者，輕易的買到適合的運動休閒鞋款，是吸引人潮匯聚的要因，也正是Big City營業7年來，不斷在軟、硬體上面的更新和要求，因而建立起消費者和廠商間的互信基礎，讓廠商願意在櫃位競爭激烈的Big City開疆闢土，更讓消費者見識到Big City處處幫客人尋找最好、最佳物件的園地。

吃逛玩樂 購物一次滿足

桃竹苗地區民眾消費力強、消費者水平高，Big City為了能滿足每位消費者的味蕾，在餐飲的招商更是嚴謹，來自嘉義的「樂檸漢堡」進駐展店，來自東京惠比壽千層豬排始祖「KIMUKATSU晴木千層豬排」，在這裡開始全台首家店的營運，瓦城旗下的「時時香RICE BAR」，匯聚客菜、川菜、台菜，熱門料理一次吃個夠。

買、吃、逛，Big City引以為傲，這裡更是新竹地區年輕學生練舞、團康的最佳樂園，此次周年慶宣傳影片，由經常在此練舞的10所高中熱舞社近50位同學，搭配洗腦歌曲跳出「88888舞步」，上線一周已超過23萬人觀賞。在地接地氣，深入當地學校、社團打造公益，李靜芳默默觀察每一個在Big City需要的要項，以人為本，讓這處不單只是商場重鎮，更是善心園的大本營，「操作的創意，帶入我們的愛」，信念激勵著她要這麼的走下去，義無反顧，「這裡是遠東集團第一個購物中心，是集團轉型複合式大型商場的基礎，更是集團邁向新零售的實驗場所」，當耶誕樹點亮瞬間，李靜芳知道，這是她的重任、也是她的功課、更是驕傲。

(中國時報)