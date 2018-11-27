資訊月明開展 電競趴上陣

107資訊月昨（26日）舉行展前記者會，預告展中將有多項全新科技新品上市，還特設電競裝備博覽會吸引年輕人到場。（台北市電腦公會提供）

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中國時報
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107資訊月中，香港商女媧創造帶來「凱比同學」，內建多種感知能力及AI智能，為孩童帶來教育、遊戲、陪伴等功能。（台北市電腦公會提供）
107資訊月中，HYM的Seed黑膠智能音箱結合了WiFi、藍牙、AUX等現代功能，可讓黑膠與數位同時一機體驗。（台北市電腦公會提供）
107資訊月中，程捷科技推出學習智能筆、智能正姿筆及防近視智能筆，家長還可透過物聯網及手機APP，了解孩童的學習狀況。（台北市電腦公會提供）

明（28日）一連6日將再度迎來年度科技大展「107資訊月」，今年以「跨界創新 遇見未來」為主題，特別規畫3大重點展區，包括科技趨勢相關的「主題館」、專屬教育工作者的「臺灣教育科技展」，另外為吸引年輕群眾而舉行的「電競裝備博覽會」，讓資訊月愈辦愈年輕。

今年的「資訊月主題館」將聚焦在近年熱門的科技議題，包括智慧居家、跨界整合及創新娛樂這3大範疇，當中最特別的還有大熱的VR科技，以工業用機械手臂團隊與其結合，打造全新的體感娛樂機台應用，當配戴VR裝置時，嵌入了機械手臂的飛行座艙就會隨著畫面而動，讓使用者體驗VR與體感結合的樂趣。

另外為了今年電競熱潮，資訊月打造最貼近年輕人的電競嘉年華，現場將舉辦「Predator League電競盟校盃」總決賽，分別有人氣的電競遊戲《英雄聯盟》及《絕地求生》的賽事，還有各大廠商的全新電競配備開賣，另外為了孩子的教育，特地規畫6天的主題論壇、百場教案工坊、200個展示攤位，展現科技與教育結合的成果，為資訊月帶來活潑氣氛。

(中國時報)

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