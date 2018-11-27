宏碁得獎產品 打出優惠價

宏碁的專業電競耳機Predator Galea 500，9900元，資訊月現場買加碼送Predator掠奪者周邊禮。（宏碁提供）

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中國時報
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宏碁的Predator Helios 300白金版電競筆電，5萬9900元，資訊月期間購買後上網登錄，周周抽日本星野度假村雙人遊。（宏碁提供）
宏碁的智慧佛珠Leap Beads紫檀金星全配套組，上市價8888元，資訊月期間搭配崖柏套組，優惠價9888元。（宏碁提供）

宏碁今年不僅首次在資訊月現場進行電競嘉年華以外，昨（26日）也公布旗下多款產品都榮獲107年資訊月百大創新獎，像是針對電競玩家打造的Predator Helios 300白金版、專業級Predator Galea 500電競耳機，以及全新特別版的智慧佛珠紫檀金星全配套組，讓消費者能即刻入手最新商品。

宏碁的智慧佛珠現除了崖柏版本以外，此次資訊月首推「紫檀金星全配套組」，採紫檀陳料製作，搭配琉璃燈無限座充，可以此當無線藍牙揚聲器之餘，另外還搭配專屬的行動充電器，活動期間同時購買金星紫檀全配套組及崖柏套組，優惠價9888元。

另外宏碁的Predator Helios 300白金版電競筆電，採全白鋁合機殼搭配金色鑲邊的電競機殼，搭載GTX 1060 6GB獨立顯卡，配備第8代Intel Core i7處理器8750H，還可自行擴充記憶體與儲存硬碟，購買時更附贈白色耳機及滑鼠，資訊月期間購買再上網登錄，周周抽日本星野度假村雙人遊，再送後背包，現場加碼送Predator掠奪者禮物等優惠。

(中國時報)

資訊月明開展 電競趴上陣

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