書法無用之大用

李蕭錕作品〈如果有來生〉。

友善列印
中國時報
李蕭錕
第11屆台積電青年書法篆刻大賞

書法，看起來無用，卻是無用中之大用。事實上，一個人若經歷過一次〈蘭亭〉書法的薰習洗禮，在他的身上，便沐浴著並汲取了包括文、史、哲、美、社會、民俗、倫理、道德等全文化及全人格的優質「文化芬多精」，不只是〈蘭亭序〉如此，其他書史上經典的作品都一樣受用，譬如顏真卿的〈祭姪文稿〉，失去姪子後的悲痛，投射在正氣凜然墨跡線條裏的血液脈動，誰不為他落淚？蘇軾的〈黃州寒食帖〉，在謫官後對生命的安頓與適然，嘯傲天地，筆筆令人動容，筆筆無不入木三分、無不柔情釋懷，都是膾炙人口的書跡名品。

學習書法，不是要培養每一個人都成專業的書法家，更不是要炫耀自己的書法有多好，成天拿來比賽，而是任何一個漢字文化人，無論你懂或不懂漢字，只要透過書寫，便成功地完成了一次文化的深度之旅，一次包括審美觀、史學觀、哲學觀、倫理觀、社會觀、民生觀等全人格、全文化的人文素養的薰修與躍升，而書法講究「藏頭護尾．含蓄內斂」的用筆哲學，在潛移默化中，學習讓自己身段更柔軟、身心更自在、待人更謙卑、處事更圓融，更懂得尊重與包容。

「柔軟的筆，寫出柔軟的心」，這個世界不乏因為宗教仇恨、文化歧視及經濟利益，所發展出來漫無止盡、堅硬冷血的殺人武器，人類欠缺的是，柔軟如書寫的筆毛、使轉如圈繞的線條，以及和諧妙美、恭敬虔誠的生命對待。

漢字文化象形符號豐富的外在形式直觀美學，及內在淳厚質樸的強大生命力，正是這名利薰心，是非莫辨的亂世中，指引人類走向和平、彼此包容的慧炬明燈，更是諸多戰爭交惡，悲劇頻傳，束手無策後，破碎的身心得以撫平的良方解藥！

「柔弱勝剛強」，這是千餘年前古遠周朝的老子，對宇宙生命智慧的深刻體悟，也適用於漢文化書寫工具，柔性毛筆的生命哲學與生命美學的精準詮釋。而莊子的「無用之大用」，更是在這樣看似無能，看似沉默無言、深潛無用，但在長久修養生息之後，一種沁心的芬芳，微微的綻放與釋出，且永不衰竭，書法之無用，誰說不是大用？

(中國時報)

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