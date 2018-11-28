賴揆坦言「最好的能源 就是核電」！非核家園延期 不再設定2025期限

2018年11月28日 04:11 中國時報 張理國 、 周毓翔 、 楊孟立 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投過關，行政院會不會遵照公投結果廢除「2025年非核家園目標」，外界有很大疑慮。行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，會遵照公投結果處理；行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府不再為非核家園設定2025為期限。

以空汙為標準 核能最好

民進黨立委許智傑昨呼籲尊重公投結果，思考台灣能源政策的調整，「非核家園」的目標延遲10年。

國民黨立委吳志揚昨在立院質詢行政院是否會依據以核養綠公投結果，廢止電業法95條第1項2025年以前停用核能發電的規定，並將相關廢止的條文送到立法院審議。

賴清德指出，行政院會秉持三原則處理，首先尊重公投結果，再來因為牽涉到立法，會跟民進黨團討論，最後將廢止的條文送到立法院審議。

賴清德感慨，非核家園很難得已得到社會共識，也在立法院修法通過，但是原先支持非核家園的人，對燃煤也有意見，即使推動天然氣接收站時，也有意見。社會上有人擔心沒電、影響企業投資，這就會導向「如果以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

尊重公投 確保供電無虞

時力立委徐永明追問，政院的能源政策會不會轉彎？核四會不會重啟？賴清德表示，以核養綠公投是要刪除《電業法》2025非核家園條文，「無涉核四。」

徐永明質詢時表示，東奧正名、同婚平權被否決，公投結果與施政團隊理念相衝突，賴清德是否覺得這有倒閣的意味在，未來怎麼做得下去？賴清德突然沉默了3秒鐘才說，「我跟徐委員說明，我的確是有這樣的感受」。

Kolas在政院補充表示，賴揆的發言只是舉例，其實真正的關鍵是政府到底能不能確保供電無虞；政府也會尊重公投結果，不再為非核家園設定2025期限。

許智傑表示，既然公投結果已出爐，該思考的是如何在非核家園理想和以核養綠方法取得平衡點，或許核電可以延役10年，2035非核家園應該才是合理。

綠委提議 核電延役10年

九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，府院都對民進黨政策為何不受人民肯定進行檢討，蔡英文總統火速收拾戰場，前天立即在臉書發文，虛心表示，「真正需要改變的人是我自已。」她並致電六都市長當選人，隨後也開始約見落選的黨內縣市長候選人，昨天更啟動第一線傾聽行程，第一站到高雄，今將到宜蘭縣，展現最大檢討誠意。

(中國時報)