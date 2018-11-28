賴揆坦言「最好的能源 就是核電」！非核家園延期 不再設定2025期限

行政院長賴清德（左圖，姚志平攝）27日在立院答詢時表示「如果以空汙作為標準，最好的能源就是核電」。右圖為核三廠。（台電提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

「以核養綠」公投過關，行政院會不會遵照公投結果廢除「2025年非核家園目標」，外界有很大疑慮。行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，會遵照公投結果處理；行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府不再為非核家園設定2025為期限。

以空汙為標準 核能最好

民進黨立委許智傑昨呼籲尊重公投結果，思考台灣能源政策的調整，「非核家園」的目標延遲10年。

國民黨立委吳志揚昨在立院質詢行政院是否會依據以核養綠公投結果，廢止電業法95條第1項2025年以前停用核能發電的規定，並將相關廢止的條文送到立法院審議。

賴清德指出，行政院會秉持三原則處理，首先尊重公投結果，再來因為牽涉到立法，會跟民進黨團討論，最後將廢止的條文送到立法院審議。

賴清德感慨，非核家園很難得已得到社會共識，也在立法院修法通過，但是原先支持非核家園的人，對燃煤也有意見，即使推動天然氣接收站時，也有意見。社會上有人擔心沒電、影響企業投資，這就會導向「如果以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

尊重公投 確保供電無虞

時力立委徐永明追問，政院的能源政策會不會轉彎？核四會不會重啟？賴清德表示，以核養綠公投是要刪除《電業法》2025非核家園條文，「無涉核四。」

徐永明質詢時表示，東奧正名、同婚平權被否決，公投結果與施政團隊理念相衝突，賴清德是否覺得這有倒閣的意味在，未來怎麼做得下去？賴清德突然沉默了3秒鐘才說，「我跟徐委員說明，我的確是有這樣的感受」。

Kolas在政院補充表示，賴揆的發言只是舉例，其實真正的關鍵是政府到底能不能確保供電無虞；政府也會尊重公投結果，不再為非核家園設定2025期限。

許智傑表示，既然公投結果已出爐，該思考的是如何在非核家園理想和以核養綠方法取得平衡點，或許核電可以延役10年，2035非核家園應該才是合理。

綠委提議 核電延役10年

九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，府院都對民進黨政策為何不受人民肯定進行檢討，蔡英文總統火速收拾戰場，前天立即在臉書發文，虛心表示，「真正需要改變的人是我自已。」她並致電六都市長當選人，隨後也開始約見落選的黨內縣市長候選人，昨天更啟動第一線傾聽行程，第一站到高雄，今將到宜蘭縣，展現最大檢討誠意。

(中國時報)

促明年4月完成《公投法》修法！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。