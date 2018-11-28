促明年4月完成《公投法》修法！民團要求中選會總辭改組

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（左起）、台灣動保行政監督聯盟召集人王唯治、真理大學副教授吳景欽、台灣公民參與協會理事長何宗勳、負數票協會理事長張天鷞與以核養綠公投領銜人黃士修等人齊批中選會。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
史上最亂選舉！　中選會主委陳英鈐請辭獲准

九合一選舉合併公投亂象頻傳，中選會主委陳英鈐雖然已請辭獲准，但國民黨團與公民團體強烈要求，副主委陳朝建及其他委員都應撤換，中選會全面改組，立法院應在明年4月底前完成《公投法》修法。

藍委痛批 淪民進黨助選會

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗直言，中選會已淪為「西廠」、民進黨助選會，從頭到尾配合民進黨操作，除了陳英鈐下台外，陳朝建也應下台，並進行全面改組，重建中選會公信力，才有正當性辦理2020總統及立委選舉。

在專職正副主委外，曾銘宗建議，9位兼任委員應找有辦理選務經驗、獨立公正人士，「切勿再找自己人」，避免重蹈覆轍。尤其民進黨執政2年半，促轉會、中選會、黨產會等機關該獨立不獨立，也是這次民進黨敗選的原因之一，呼籲民進黨立即收手。

負數票協會理事長張天鷞表示，中選會違法濫權是事實，《公投法》該明訂中選會的作為如果違法濫權時，負責人應該要被處罰。

不遵照公投結果 應訂罰則

張天鷞並質問，公投是最高民意的展現，怎麼可以有行政院官員出來說「我們不會照公投意志做事？」因此，如果行政機關不遵照公投結果，也必須訂出罰則。至於創制案過了之後，立法院要在3個月內修法，但立法院如果沒有動作呢？這也應該要訂處罰。

以核養綠公投領銜人黃士修說，他們原先提出的主文是依照扁政府時代的公投規定，可以有動機性描述、願景性描述，但中選會審查時卻認為不客觀、不中立，要求把描述的字句刪掉。在聽證會那天，法務部代表雖然沒有到，但提出一份法律意見書，認證以核養綠的公投主文寫法沒問題，專家學者質疑中選會踰越了法律的界線，中選會只能做形式審查，為何干涉內容？

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，公民團體要求中選會總辭改組，立法院明年4月底前完成《公投法》修法；並依法建置電子化連署系統，絕沒有理由再拖延；有關公投案名稱的撰寫與內涵審議，中選會應有專責單位協助公投案之提案撰寫，避免造成語意不清、通過後窒礙難行。

(中國時報)

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