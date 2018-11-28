促明年4月完成《公投法》修法！民團要求中選會總辭改組

2018年11月28日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

史上最亂選舉！ 中選會主委陳英鈐請辭獲准

九合一選舉合併公投亂象頻傳，中選會主委陳英鈐雖然已請辭獲准，但國民黨團與公民團體強烈要求，副主委陳朝建及其他委員都應撤換，中選會全面改組，立法院應在明年4月底前完成《公投法》修法。

藍委痛批 淪民進黨助選會

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗直言，中選會已淪為「西廠」、民進黨助選會，從頭到尾配合民進黨操作，除了陳英鈐下台外，陳朝建也應下台，並進行全面改組，重建中選會公信力，才有正當性辦理2020總統及立委選舉。

在專職正副主委外，曾銘宗建議，9位兼任委員應找有辦理選務經驗、獨立公正人士，「切勿再找自己人」，避免重蹈覆轍。尤其民進黨執政2年半，促轉會、中選會、黨產會等機關該獨立不獨立，也是這次民進黨敗選的原因之一，呼籲民進黨立即收手。

負數票協會理事長張天鷞表示，中選會違法濫權是事實，《公投法》該明訂中選會的作為如果違法濫權時，負責人應該要被處罰。

不遵照公投結果 應訂罰則

張天鷞並質問，公投是最高民意的展現，怎麼可以有行政院官員出來說「我們不會照公投意志做事？」因此，如果行政機關不遵照公投結果，也必須訂出罰則。至於創制案過了之後，立法院要在3個月內修法，但立法院如果沒有動作呢？這也應該要訂處罰。

以核養綠公投領銜人黃士修說，他們原先提出的主文是依照扁政府時代的公投規定，可以有動機性描述、願景性描述，但中選會審查時卻認為不客觀、不中立，要求把描述的字句刪掉。在聽證會那天，法務部代表雖然沒有到，但提出一份法律意見書，認證以核養綠的公投主文寫法沒問題，專家學者質疑中選會踰越了法律的界線，中選會只能做形式審查，為何干涉內容？

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，公民團體要求中選會總辭改組，立法院明年4月底前完成《公投法》修法；並依法建置電子化連署系統，絕沒有理由再拖延；有關公投案名稱的撰寫與內涵審議，中選會應有專責單位協助公投案之提案撰寫，避免造成語意不清、通過後窒礙難行。

(中國時報)