民進黨為何而敗 黨內吵翻天？段宜康拍桌罵賴清德 卓榮泰嗆「不檢討自己」

針對民進黨立委段宜康（右）27日在立法院質詢中批評民進黨此次敗選原因在於未真正了解人民的訴求，行政院祕書長卓榮泰（左）回擊表示對於段宜康的質詢完全無法接受，強調這些似是而非的論調，不能讓它積非成是，卓並嗆聲「那我希望段宜康出來選黨主席」。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
九合一大選慘敗　段宜康拍桌怒轟賴揆

民進黨在九合一大選慘敗，為何而敗?民進黨內吵翻天！行政院長賴清德昨赴立院就普悠瑪事故進行專案報告，但朝野立委都問「何時內閣總辭」。綠委段宜康拍桌大罵，「蔡英文總統與行政團隊令人民失望，而這次選舉中的所有議題，都沒抓到人民真正想教訓我們的重點。」

卓酸:自己有責任 拍桌子幹嘛

政院祕書長卓榮泰則回嗆，指段宜康一手主導年改、同婚議題，強力主導黨團，卻用似是而非的論調指責他人，指段「不檢討自己反而檢討別人」。

段宜康顯然不服輸，在昨午後於臉書上po出卓榮泰受訪的音檔，指卓一席話讓他「相當慚愧」，「我只知道自己一定有責任，但不知道責任都在我」，更說他願意接受所有責任「讓你們前行」。卓榮泰二度受訪時則說，沒有人說責任都在段身上，並回酸「桌子也滿委屈的，自己有責任拍桌子幹嘛？」

賴揆:適逢敗選 難以迴避問題

賴清德昨赴立院本是報告普悠瑪事故，但因適逢民進黨敗選，他也難以迴避問題。國民黨團總召江啟臣呼籲賴應盡快總辭，強調這是從政的風骨問題，賴清德必須把內閣改組時間表定出來。

對於立委頻頻追問內閣改組時間，賴清德僅說，「適當時間會跟社會大眾報告」，江啟臣痛批，這代表賴內閣僅僅是「過渡內閣」，賴只想撐到預算會期結束後就選黨主席，直言這種政治責任無法讓人民接受。

後來輪到段宜康質詢時，段進行20分鐘的獨白痛罵。他表示，對於敗選的縣市會輸，並非完全沒有徵兆，但驚訝的是選票數據差距之大，也就代表選舉中所提的議題，都沒有抓到人民想教訓政府的重點。

段罵:所提議題 都沒抓到重點

段宜康說，賴日前口頭請辭稱人民不滿意，但人民不滿意的是什麼，執政團隊到底有沒有告訴大家？但蔡英文總統說，「一場選舉的成敗，不能讓我們停下改革腳步」但他認為當然要停下腳步，停下腳步並不是不改革，而是改革過程中所的錯誤，是否有認真檢討。

至於公投案全面否定民進黨的政策與價值，段痛批，連廢除《電業法》非核家園條款、實施多年的性平教育，政府都沒有勇敢辯護，甚至沒有任何首長表達公投結果無法執行。

一向個性溫和的卓榮泰聽完大為光火，受訪時反駁段宜康一手推翻年改18％優存利息6年歸零的計畫，改為2年，「還不夠快嗎」？甚至還一手主導黨團對同婚的主張。卓榮泰表示，希望這時是內部團結的時候，不應在這時以推別人下船的方式來掩護自己，一點檢討都沒有，希望這樣的言論不要再被擴散。

(中國時報)

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