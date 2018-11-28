民進黨為何而敗 黨內吵翻天？段宜康拍桌罵賴清德 卓榮泰嗆「不檢討自己」

2018年11月28日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選慘敗 段宜康拍桌怒轟賴揆

民進黨在九合一大選慘敗，為何而敗?民進黨內吵翻天！行政院長賴清德昨赴立院就普悠瑪事故進行專案報告，但朝野立委都問「何時內閣總辭」。綠委段宜康拍桌大罵，「蔡英文總統與行政團隊令人民失望，而這次選舉中的所有議題，都沒抓到人民真正想教訓我們的重點。」

卓酸:自己有責任 拍桌子幹嘛

政院祕書長卓榮泰則回嗆，指段宜康一手主導年改、同婚議題，強力主導黨團，卻用似是而非的論調指責他人，指段「不檢討自己反而檢討別人」。

段宜康顯然不服輸，在昨午後於臉書上po出卓榮泰受訪的音檔，指卓一席話讓他「相當慚愧」，「我只知道自己一定有責任，但不知道責任都在我」，更說他願意接受所有責任「讓你們前行」。卓榮泰二度受訪時則說，沒有人說責任都在段身上，並回酸「桌子也滿委屈的，自己有責任拍桌子幹嘛？」

賴揆:適逢敗選 難以迴避問題

賴清德昨赴立院本是報告普悠瑪事故，但因適逢民進黨敗選，他也難以迴避問題。國民黨團總召江啟臣呼籲賴應盡快總辭，強調這是從政的風骨問題，賴清德必須把內閣改組時間表定出來。

對於立委頻頻追問內閣改組時間，賴清德僅說，「適當時間會跟社會大眾報告」，江啟臣痛批，這代表賴內閣僅僅是「過渡內閣」，賴只想撐到預算會期結束後就選黨主席，直言這種政治責任無法讓人民接受。

後來輪到段宜康質詢時，段進行20分鐘的獨白痛罵。他表示，對於敗選的縣市會輸，並非完全沒有徵兆，但驚訝的是選票數據差距之大，也就代表選舉中所提的議題，都沒有抓到人民想教訓政府的重點。

段罵:所提議題 都沒抓到重點

段宜康說，賴日前口頭請辭稱人民不滿意，但人民不滿意的是什麼，執政團隊到底有沒有告訴大家？但蔡英文總統說，「一場選舉的成敗，不能讓我們停下改革腳步」但他認為當然要停下腳步，停下腳步並不是不改革，而是改革過程中所的錯誤，是否有認真檢討。

至於公投案全面否定民進黨的政策與價值，段痛批，連廢除《電業法》非核家園條款、實施多年的性平教育，政府都沒有勇敢辯護，甚至沒有任何首長表達公投結果無法執行。

一向個性溫和的卓榮泰聽完大為光火，受訪時反駁段宜康一手推翻年改18％優存利息6年歸零的計畫，改為2年，「還不夠快嗎」？甚至還一手主導黨團對同婚的主張。卓榮泰表示，希望這時是內部團結的時候，不應在這時以推別人下船的方式來掩護自己，一點檢討都沒有，希望這樣的言論不要再被擴散。

(中國時報)