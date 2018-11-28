民團要求中選會總辭改組！新聞透視》選務威信全失 不換血如何辦大選

2018年11月28日 04:11 中國時報 楊佳穎

中選會原應獨立行使職權、公正辦好選務，一場選舉順利完成，關係到當選人的正當性。但自陳英鈐、陳朝建進入中選會擔任正副主委後，中選會爭議不斷，今年九合一選務有明顯重大缺失，甚至危及當選人資格，陳英鈐雖已請辭下台，但是陳朝建與其餘9位委員的公信力皆已蕩然無存，應予全部換血，才能重建中選會公信力，如果不撤換，如何相信他們會辦好2020年大選。

中選會在1980年成立，是行政院之下二級機關，主辦各級選務，在蔡政府以前，是個默默無名的單位，過去在2000年、2008年大選之前，當時雖己有政黨輪替的氣氛，媒體雖約訪正副主委談大選籌備，但正副主委為避免將自己的意見投射到選務上，均婉拒採訪，極為低調。

陳英鈐、陳朝建於2017年底進入中選會後，這是中選會成立38年以來最火紅的時候，固然因《公投法》下修成案門檻，使得公投提案備增，但是陳英鈐、陳朝建等人對民眾的提案內容、說明、修辭，都有意見，否則就拒收，但根據《公投法》，中選會只對提案做形式審查，豈能干預內文，甚至拒收？

今年九合一選舉合併10案公投舉行，創下許多「第一次」，中選會理應如臨大敵、謹慎應對，並以最壞的打算考量，備妥應變措施。陳英鈐等人一路以來皆以高姿態對外，還敢拍胸脯保證「有事我負責」，但是當11月24日大選來臨時，卻狀況百出，對外界不斷反應的問題，兩人竟神隱至開票完畢，形同棄守自己的職責，這是主事者應有的態度嗎?

中選會除了正副主委外，另有9位委員，雖然依《中央選舉委員會組織法》規定，9位委員會均為無給職，但中選會採合議制，從頭到尾參與相關會議及選務討論，顯然對正副主委均未適時給予提醒及專業意見，也應該負起連帶責任，全部撤換。

距離2020總統及立委大選僅有1年多，行政院必須重建中選會，放棄「任用自己人」的猵狹想法，提名公正人士，趕緊修正《公投法》疏漏，重建中選會中立客觀的形象，否則中選會的信用危機將影響2020年總統與立委大選。

(中國時報)