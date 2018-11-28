囂張跋扈不思過 莫怪選民唾棄

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中國時報

綠委段宜康昨為了九合一敗選，在質詢台上怒轟同派系的行政院長賴清德，連政院祕書長卓榮泰都看不下去。段宜康那副氣焰囂張、大言不慚的論調，早讓很多人不滿，段的存在，令外界誤以為民進黨都是像他這般跋扈；段宜康曾說，不分區立委就做到這一屆，但奉勸段宜康，為了民進黨好，最好現在就辭，段宜康不辭立委，民進黨不會好。

段宜康從政以來就是黨內大炮，態度咄咄逼人。對比他的「幹話歷史」與事情發展的軌跡，常常敗北還連累整個民進黨形象。

2014年段宜康替魏明谷站台，指涉林滄敏詐領曲棍球協會500萬元，更誓言若無不法情事，他就要吞曲棍球，但事後檢調查無，高等法院判段跟魏須連帶賠償100萬元並登報道歉。但段宜康至今都沒吞曲棍球，只稱他問心無愧，以致不斷遭到網友質問「說好的曲棍球呢？」

2016年花蓮市長補選，國民黨籍魏嘉賢勝出，段在臉書po文「沒辦法假裝不鄙視選民」，引發網友、藍營強烈撻伐，同黨立委委蕭美琴也不贊同，認為花蓮人無法接受這種說法。

民進黨全面執政後，新潮流系是「各種位子都要」，段宜康當時被爆出安插前辦公室主任蔣玉麟出任台北農產運銷公司總經理。

段為了拔掉北農總經理韓國瑜，痛批抓菜蟲一定得先抓台北農產運銷公司，甚至質疑韓國瑜的出任資格，惹得韓反擊段是「小癟三」，還要他先吞曲棍球。

後來段宜康成功趕走韓國瑜，農委會改派任吳音寧當總經理，但吳挨轟「高薪實習生」，更成為民進黨遭非議的痛點；韓國瑜南下選舉，段宜康仍不時抹黑韓國瑜，最後反而助長韓國瑜氣勢，讓他選上高雄市長，被輿論譏笑是「贏了菜攤，輸了江山」。

段宜康昨炮轟民進黨失去民心，雖然黨內認為有替賴清德擋子彈，「先罵大人給別的派系看」，但他身為執政黨立委卻一副「錯都在別人身上」的言論，真是讓民眾看傻眼。段宜康若還大言不慚、不知深刻檢討，不如早早辭立委。

(中國時報)

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