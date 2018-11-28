大選綁公投亂象多 監委要查中選會

中選會辦大選與公投過程中造成許多民怨，圖為中選會副主委陳朝建。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
中選會5大失誤

中選會辦理九合一大選與公投過程，造成許多民怨，中選會作為是否影響民眾投票意願及公平選舉？監察委員張武修、楊芳玲已立案調查。

張武修、楊芳玲昨表示，他們接獲許多民眾反映，中選會24日辦理選舉及公民投票，行政作業上涉有違失，造成民眾困擾及不便。

監委表示，公職人員選舉罷免法第57條及該法施行細則第12條規定，選舉人應列冊公告人數，且視選舉區的面積大小及選舉人數，分設投票所。中選會既然事前規畫選舉含10項公投議題，且事先掌握總投票人數，為何過程中仍發生亂象？

監委質疑，究竟投票流程時間事先推估演練情形如何？選務人員訓練及人數是否充足？投開票期間是否已盡選務主管機關職責，及時應變處理？本次選舉疑有多項缺失，有必要進行事後檢討及究責，以回應民眾對於政府公正選舉的信任。

另外，對於中選會重行公告爭議，監委高鳳仙兩次發函中選會詢問，但根據中選會查復內容顯示，中選會處理過程涉有諸多違失及爭議，因此高鳳仙也已申請自動調查，將查中選會為何違法重行公告？為何違反法院裁定登載及發送違法公報？為何拒不更正紙本公民投票選舉公報？違法行為造成多少損害？相關費用如何支應？何人應負違失或賠償責任等。

(中國時報)

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