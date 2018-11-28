傳蘇嘉全辭立院院長 選民進黨黨主席

2018年11月28日 04:11 中國時報 朱真楷 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統請辭民進黨主席後，昨晚宴請落選縣市長候選人餐敘時，由於桃園市長鄭文燦再次表達無意接黨主席，傳出最後由各派系達成共識，由當初蔡英文欽點擔任立法院長的蘇嘉全臨危受命，請辭立法院長，出面角逐黨主席，但蘇嘉全否認，立法院黨團總召柯建銘也強調毫無所悉。

今天民進黨中常會將共推此次勝選的基隆市長林右昌出任代理黨主席，負責5席補選立委提名和黨主席改選作業。

蔡英文昨晚於總統官邸，宴請桃園市長鄭文燦、已請辭民進黨祕書長的洪耀福、選對會共同召集人陳明文、宜蘭縣長落選人陳歐珀、高雄市長落選人陳其邁等人，除交換此次敗選經驗，也就未來代理黨主席、新任黨主席等黨務工作進行討論。

儘管民進黨在痛失大量地方執政版圖後，預料立法院將成為推動蔡政府拚經濟的重要推手，立院角色更為吃重。但就在昨晚的餐敘中，原先被蔡英文力勸參選黨主席的鄭文燦，因再次明確表達無意分心處理黨務，因此，在考量黨主席人選必須與蔡英文有極高配合度，且須受蔡英文信賴，各派系在折衝考量下，傳出同意由蘇嘉全接下重擔。

由於立法院長職務必須謹守中立原則，而黨主席工作又高度涉入黨務工作，因此，蘇嘉全若要參選民進黨主席，勢必得請辭立法院院長職務，屆時，也將空出立法院龍頭的位置。

一般預料，2016年就表態競逐立法院長的英系綠委陳明文，及現任民進黨團總召柯建銘都可能出馬競逐。

面對蘇嘉全可能請辭立法院長、參選民進黨主席的傳聞，柯建銘昨深夜表示，這件事情他真的毫無所悉，直到聽聞有媒體跟他查證，才曉得有這個訊息。但他強調，他昨天還在跟蘇嘉全談下周朝野協商時要處理哪些政府總預算案，從頭到尾都沒談到這些東西（指蘇嘉全參選主席）。

一名黨內大老則直言，這件事確實尚未聽說，只是，「請蘇嘉全辭立法院長，然後去當民進黨主席，這樣民進黨就能活起來嗎？」

總統府發言人黃重諺否認，他表示，沒有這場會議，也沒有這件事。

蘇嘉全辦公室則回應，對於有媒體報導昨晚蔡英文在官邸邀請黨內各派系代表，並決定蘇嘉全請辭立法院長，並共推蘇嘉全參選黨主席選舉，「對此，蘇院長今晚與友人餐敘，並無前往總統官邸與會，對相關報導毫無所悉。」

(中國時報)