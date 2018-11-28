火力年降1％過關 不以核養綠將缺電！經部鬆口 核三廠延役幾確定

2018年11月28日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投過關形成強大的新民意，行政院表示「非核家園」不再以2025為限。隨著核電可能鬆綁，火力發電必然下修，風力等綠能也將更有時間調節進展。圖為彰化縣風力發電機組與中火，形成有趣對比。（本報資料照片）

中天調查報告完整版 缺電大追蹤

在外界炮轟政府可能對以核養綠公投結果打假球後，經濟部長沈榮津龜縮3天後，昨終於對核電廠核延役爭議鬆口，表示會先跟國會溝通，再與原能會討論法規修改問題。但次長曾文生強調僅剩核三符合延役門檻，不過台電表示，會盤點評估核二、三延役計畫，目前以核三冷卻池、核廢貯存空間最足夠，最適合。

沈榮津未做回應，只強調先跟國會溝通，再跟行政部門談，如核能設備是原能會權責，要不要環評也要跟環保署溝通。

至於何時評估，他表示，跟國會溝通後再說，目前排定下周一到立院進行以核養綠公投因應報告。

據了解，經濟部昨起開始找能源局、台電討論後續因應與核電廠評估，相關單位忙碌萬分。

非核家園 至少延到2030

不過，能源局官員私下說，環境基本法23條規定，「政府應訂計畫逐步達成非核家園目標」，非核家園目前是不可能鬆動，但2025年時間確實可修正，特別是火力年降1%公投過關，若不能以核養綠，將有缺電危機。

台電主管表示，公司會進行核二、核三廠延役評估，內容包括燃料池空間、機組狀況等。初步來說，以核三燃料池、核廢貯存空間都還剩很多，至少可放到2030年。但這是否透露2025非核家園彈性調整空間僅5年，到2030年，台電未做說明。

(中國時報)