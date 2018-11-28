中彰換人做 風電商憂三階開發進度

2018年11月28日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

除「以核養綠」公投過關，這次離岸風電發電重鎮彰化、雲林也換人執政，讓離岸風電發展前景蒙上不確定陰影。

經濟部部長沈榮津昨天對此保證，風電推動不會受影響。但是離岸風電商仍憂慮，政府離岸風電第三階段「區段開發」進度會受拖延，地方發放的建照、使照也可能有變數，希望與中央及地方政府能加強溝通。

對於離岸風電中部重鎮這次被國民黨易幟，沈榮津提出安撫表示，大家對於綠能推動比較沒有意見，離岸風電計畫會持續推動，自己也會安排時間去拜訪彰化、雲林、高雄這幾個新上任首長，傾聽大家聲音，確保離岸風店開發時程不會延誤。

對公投後核能可能重啟，插旗彰化風場的玉山能源執行長、海龍計畫總監陳聰華認為，公投結果對離岸風電第二階段已分配的5.5GW容量影響應不會太大，比較讓人擔心的是，政府第三階段的「區段開發」，確實擔心有可能暫緩，或進度因此被拖到。

「各開發商跟政府簽的是行政契約，除非政府毀約，這是很嚴重的事！」陳聰華說，這是他認為目前已遴選與競標的5.5GW容量變動機會不大原因，但是經濟部能源局還有第三階段的區段開發，則確實比較難說。

此外，雖然認為中央綠能政策不至於因公投而改變，但對風光大縣彰化、雲林等首長換人，陳聰華也坦言可能存在變數，畢竟離岸風電上陸地設備建管執照、使用執照發放，是掌握在地方政府手上，這部分會再加強跟縣市長溝通。

(中國時報)