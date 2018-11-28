非核家園延期 不再設定2025期限！新聞透視－知民意不可逆 蔡政府值得肯定

核四電廠空照圖。(中時資料照)

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中國時報

民進黨九合一敗選，蔡政府火速決定周四舉行座談會，因應10項公投後續修法；顯然公投曝露執政危機之際，民進黨已敏銳察覺民意不可逆，並在第一時間修正，值得鼓勵。

10項公投中，國民黨主導的3案，包括反空汙、反深澳及反核食公投，另由黃士修領銜提出的「以核養綠」，這4案原先都與蔡政府政策立場不同，其餘6案中，政院除選前未對挺同反同5案表態，東奧正名公投已遭民意否決。蔡政府願在選後3天即刻回應，顯然發現公投曝露出民進黨執政的合法性危機，進而選擇尊重新民意，絕對是好現象。

在通過的公投案中，與民生息息相關的莫過於空汙及能源，民意反空汙、要求以核養綠，是上至企業界、下至市井小民的共同呼聲，企業要求穩定供電才能拼經濟，老百姓要求生活溫飽跟乾淨空氣，這些最基本要求都做不到，就別想兩年後還保住政權。

賴揆昨率直承認「如以空汙為標準，最好的能源就是核電」，顯示公投也給民進黨政府台階下，如能趁公投要求，將所有對台灣經濟發展不利的因素去除掉，不僅是台灣之幸也是民眾之幸。

財政不富裕的台灣，平均每案耗資1.5億元的公投，具至高無上神聖性，不容政府部門在「諮詢性公投」及「強制性公投」間游移強辯，執法時也不容違悖。公投案出爐後，外界早有只刪《電業法》，仍難擋非核家園目標質疑，原因是包括《環境基本法》等法條仍有達成非核家園的設定，若政府故意製造核一、二、三廠停機、除役等「無核可用」障礙，將與公投民意相違背。

「我是民主萬歲的人」，賴揆動作迅速回應公投案姿態，可圈可點；如同蔡總統大選一結束即致電藍營當選人祝賀，並表示「一切從我自己改變起」，都顯示做為執政黨負責人的高度，值得肯定。惟更重要是，了解民心所向，依民意而動，才有永續發展的機會。

(中國時報)

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