黃士修：先觀察二個月 再談核四公投

2018年11月28日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠公投發起人黃士修表示，樂見賴揆態度轉變，但希望不是說說而已，要化為實際行動，行政院、立法院加快腳步，調整目前非核家園能源政策。他會給執政黨時間，將觀察到明年1月，再決定是否發動重啟核四公投。

黃士修說，賴揆畢竟當過民選首長，上任後也以拚經濟優先，經這次公投後應能看清主流民意，因此他對賴揆仍有期待。而在發動以核養綠公投時已收集25萬份重啟核四連署書，如執政黨打馬虎眼，會再發動一次公投，時間在明年6月。

黃士修強調，民進黨執政兩年多陷入缺電、空汙泥淖，原因就是躁進的能源政策，非核雖是民進黨核心價值，但這次公投全國有600餘萬人不贊成廢核，正好給下台階。民進黨應從善如流調整政策，但一定會產生政治拉扯，他願給政府時間，觀察1、2個月再看是否發動另一次公投。

核能學會理事長李敏說，能源是一種組合，他並非要求無限制擴充核電，而是希望保持一定比例，只要運用目前核一、二、三廠，加上重啟核四就能做到。這樣既可解決電力需求，減輕火力發電造成空汙；也能因核能成基載電力，使離岸風電、太陽能不必急著上陣，發展時間緩和，成本也跟著下降，減輕政府負擔。

李敏說，核一、二、三不僅不能除役，還須延役，核四則儘速重啟。當然一切仍須按規定走，其實修改相關法規不難，只是要加快腳步。

核一廠1號機12月5日執照到期、2號機是明年7月25日，將陸續除役。李敏說，希望侯友宜上任後速發執照，讓乾貯場迅速興建，但不是為除役而是延役。只要乾貯場完成，用過的燃料棒移出，核一廠半年內即可再起動。

(中國時報)