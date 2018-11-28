以核養綠過關 離岸風電恐添變數

2018年11月28日 04:11 中國時報 王玉樹

公投結果讓政院喊停2025非核時程，加上支持綠能的中部縣市首長換血，讓綠能業推動風險升高。政治不確定，不但可能讓動輒數千億的風電融資案重評，也可能影響綠能電價收購費率，衝擊業者投資意願；且中部換血縣市長過去都是支持以核養綠公投堅定者，也造成離岸風電推動的變數。

大批離岸風電外商蜂湧到台灣，看上的是2025年非核家園、推動2成再生能源目標。如今2025年時程拿掉，即便政院強調綠能推動不變，卻讓政治不確定風險攀高。

而這種不確定性，是開發商跟融資銀行最怕之處。過去銀行對離岸風電融資，最怕的是「工程漫長」與「政治不確定」。金融研訓院日前就說，公投案過關後，可讓相關融資案件對政治效應風險評估增加，甚至影響後續未簽約的案件重新評估。

此外，離岸風電拼命找國產廠商做供應鏈，看上的是建立本土供應鏈，培養國內風電產業作法，但有人也問，那麼多產業為何獨獨青睞風電產業？政府砸上千億資金，多少排擠其它產業。難怪有人，「年金十兆很緊張，綠能十兆無所謂」。

這次公投，終讓政府能源政策願轉彎，但政府定出穩定豐厚的再生能源購售電合約(PPA)，一旦2025年緊箍咒拿掉，政府自然就不必為綠能跳票，急花大錢購買綠電，當然也讓離岸風電後續是否開發加添變數。

彰化新任縣長王惠美與雲林新任縣長張麗善，過去都是以核養綠公投支持者，後續是否仍支持民進黨設定的政策目標，有待檢驗。張麗善昨已表明，離岸風電花高額電價費用給財團，將重新檢討。

這也難怪，當時風電綠能都屬急就章下產物，如今確認以核養綠公投過關後，原來不正常環境下出現的產物本就應修正。

只是風電商無辜，當時為協助政府完成綠能花了大把鈔票，且在商言商，新執政者考慮政策變動時，仍應謹慎拿捏為宜，也須考量風電商投資立場較合適。

(中國時報)