綠委蔡適應 要小英棄選2020

2018年11月28日 04:11 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統27日下午前往高雄與陳其邁支持者座談，她向支持者致歉，並承諾要充分檢討，進行政策、人事調整。（民進黨中央提供）

民進黨九合一敗選引發黨內危機，不少綠委都提出要求內閣改組，甚至喊出府院黨都改組。綠委蔡適應昨在政論節目大罵政務官不替政策辯護，緊接著竟要求蔡英文棄選2020總統，「我不客氣地講，2020總統大選不會贏，也許總統要思考是否還要努力爭取連任，也許用一個新的方式表達棄選，讓民進黨內產生新的總統候選人。」

呂秀蓮主張 派系要解散

這次選舉重創民進黨，不少人忍不住開炮，對象直指蔡英文。前副總統呂秀蓮雖稱「與民進黨已毫無關係」，不過，昨天受訪被問到蔡慰留賴揆與總統府秘書長陳菊時，她不以為然說，「難道蔡英文沒有他們兩個當不了總統？」慘敗應要破釜沉舟大改變，但蔡英文給人的感覺是既無心又無力，讓人擔心民進黨把台灣都斷送掉。

呂秀蓮在廣播節目裡說，蔡英文「用人唯親、用人唯新、用人唯高」，用的人都是認識的、新系、高雄人馬，夫妻檔還可一起任用，呂秀蓮主張，「民進黨的派系再不解散會很危險」，要「清君側、內閣大改組」。

立法院副院長蔡其昌受訪也說，面對選票所傳達的訊息，民進黨應有善意而正確的回應，就是「我（指選民）要教訓你」，講價值沒有用，「我（選民）就是賭爛你（指民進黨）」，這是很簡單的道理。

大幅度改組 預計農曆年

民進黨立委王定宇說，府院黨應該都要全面檢討改組，時間應該就在下個月的總預算會期結束後，不應該有任何慰留，而民眾反對的政策就該檢討。

蔡適應昨在政論節目裡說，若蔡英文能作一個大是大非的思考，對黨的改變才有幫助。府院黨絕對需要大幅度改組，但現在是預算會期，部分預算已通過初審，若內閣改組的話，預算得重審，審到明年1月都審不完，預計應該是農曆年才會改組。

蔡適應也批評部會首長，指他從沒看過哪個部長出來上節目說很自豪政策，幾乎是能閃則閃、能躲則躲，「這些部會首長都必須被更換」。

須破釜沉舟 才能想2020

他更直言，蔡英文應該思考是否還要爭取連任，甚至表達棄選，讓黨內產生新的總統候選人，破釜沉舟浴火鳳凰才有幫助；只更動黨沒有用，因為人民最在乎的不是黨，而是總統府跟行政團隊的感覺，這兩個都不動的話，黨主席誰來兼都沒用。

由於這段發言實在太嗆辣，引發網路瘋傳，被解讀是「開了黨內第一槍」。蔡適應後來又透過新聞稿表示，他的本意是如果2020前執政團隊還是這樣以不變應萬變，沒有敢為政策辯護的政務官，沒有能反映民意的作為，就看不到2020有贏的可能，那蔡總統連任的可能性也就沒有了。

(中國時報)