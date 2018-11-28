7617億競選支票 賴稱多已核定

賴揆輔選相關支票

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨到立院報告普悠瑪事件，國民黨團書記長曾銘宗質詢賴清德在選舉期間「重綠輕藍」，至各縣市大開選舉政策支票，經統計，總額高達7617.6億元；賴清德解釋，這些許多行政院都已經核定過，「我只是去宣布」，況且重綠輕藍也不是事實，他任內就核定近千億預算給新北市。

曾銘宗指出，賴清德今年大選前在全台大開支票，金額高達7617.6億元，而且多數都集中在民進黨執政地區，比如彰化就拿到超過千億元、台中超過240億元、高雄高達2064億元，而國民黨執政的縣市拿到的都很少。

賴清德解釋，他不是候選人，不可能開支票，而且各縣市都有本身的建設計畫，蔡英文總統上任兩年就已經做了各種審查，而有些已經通過的審查，他只是去「宣布」這些通過審查的案子。

他也強調，沒有偏袒綠營縣市，例如他任內就核定近千億給新北市，比如新北市捷運萬大樹林線已核定550億元、台北港110多億元等，很多建設都是長期的，地方要推動建設，中央要協助是藍綠皆然的。

曾銘宗質疑，苗栗縣只分到6000多萬元，明顯與高雄差距太大；賴清德反問，苗栗到底提了哪個計畫該給但是沒給的？苗栗也沒提輕軌，也沒提其他重大建設。

曾銘宗追問，賴開出的7617.6億元支票會不會兌現？賴清德強調，他宣布的都是已核定、部會已審查通過。但曾銘宗質疑，有些未經政院核定？賴清德回答，至少有給可行性規畫的經費；賴也強調，地方有沒有能力負擔建設，都是由地方政府評估後提出，不會是行政院主動給的。

(中國時報)

綠委蔡適應 要小英棄選2020 換湯不換藥 不見民進黨改革誠意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。