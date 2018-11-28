換湯不換藥 不見民進黨改革誠意

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中國時報

2018九合一大選，民進黨大潰敗，身兼黨主席的蔡英文總統辭去黨主席。回顧2008年，在民進黨輸掉總統大選後，沒有派系的蔡英文，成為民進黨新救世主，10年後卻因為過度仰賴特定派系，在這次選舉慘敗後，掀開黨內風暴，民進黨若要重生，期待蔡英文再現「08年的蔡英文」。

民進黨這次在九合一大選裡，縣市長只能拿下2都，算是空前慘敗；開票當天，民進黨中央轉播開票，在場的媒體更是彷彿看到歷史重演，有如國民黨2014年大選的翻版，兵敗如山倒，從黨主席、閣揆等重量級大咖，接連請辭謝罪。

蔡英文這次下詔罪己，空出了黨主席的缺，成為民進黨跨出浴火重生的第一步。

民進黨四大天王時代，弊案叢生、派系惡鬥、正副總統候選人不合，潰不成軍，是早已預期的事，當時蔡英文沒有派系的包袱、形象清新，雖然那麼不像「民進黨自己人」，但是她接下了黨主席一職，讓民進黨漸漸從谷底再攀上高峰。

無奈沒有班底的蔡英文，坐上黨及國家最高位置時，也不得不仰賴派系扶持才能生存，雖然執政後，黨內多出了「英系」，但大家都心知肚明，「英系在黨內根本就是一個假議題」，若蔡英文沒有了權力，英系就不會存在。「蔡英文成也派系、敗也派系」，而民進黨終究「成也蔡英文、敗也蔡英文」。

今天民進黨中常會，除了中常委推派代理黨主席，也提請討論新任黨主席補選相關事宜。

外傳立法院長蘇嘉全可望接任民進黨主席，但是蘇嘉全屬於英系人馬，又由總統約見各派系達成共識，由蘇嘉全請辭立法院長，共推蘇嘉全參選黨主席，不僅換湯不換藥，更是踐踏神聖的國會龍頭一職，而這種密室喬出來的黨主席，很難看到民進黨改革的誠意。

(中國時報)

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