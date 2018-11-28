侯盧韓盼蔡協助建設

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中國時報
／綜合報導

九合一大選揭曉後，民進黨遭嚴重挫敗，選後蔡英文總統主動向新科藍營直轄市長致賀電，台中市長當選人盧秀燕、新北市長當選人侯友宜與高雄市長當選人韓國瑜均表示，希望總統能夠不分黨派，幫助地方建設，才是全民之福。

盧秀燕表示，26日傍晚接到總統電話，她特別請總統、行政院未來多支持台中市，獲得總統回覆「一定會」，總統並希望近日找時間碰面、商量此事。中央選前針對台中建設開出許多支票，未來與總統碰面，一定會提出，希望不要因換人當市長，這些支票就沒辦法兌現。

關於蔡英文總統來電祝賀，侯友宜說，新北市人口數最多、約400萬人，要拚建設需要很多資源，「希望總統給我們多多支持！」侯友宜提到，他感謝總統關心祝福，市民期盼的經濟、建設、捷運各方面，希望中央多幫忙，讓新北市民安居樂業，中央一定要站在市民的立場，蔡總統也回應說「沒問題！」

侯友宜表示，中央、地方本來就要並肩作戰，地方需要的，中央要好好思考，不該考慮誰執政，中央的政策若好，地方也會執行，中央、地方一起努力。

韓國瑜則表示，接到蔡總統道賀電話，他對總統說，未來只要對市民有幫助的，高雄百分之百和中央配合，絕不會因政黨不同而區分楚河漢界，「這樣是最沒營養的政治！」。

(中國時報)

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