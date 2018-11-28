浪漫台三線兩案遭撤 挨批秋後算帳

2018年11月28日 04:11 中國時報 莊旻靜 、 游昇俯 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

前瞻計畫在新竹縣提出浪漫台三線計畫，皆已將竹東客家音樂村和竹北國際藝術村列入前瞻預算核定，沒想到選後卻遭撤案，新竹縣長邱鏡淳大罵中央「輸不起」；縣府祕書長蔡榮光也質疑，中央因執政縣市選舉失利「秋後算帳」，要把經費挪給仍由綠營執政的縣市；立委林為洲更怒轟：「客委會核定的前瞻計畫預算還能取消？」、「這個髮夾彎，新竹人無法接受！」

蔡榮光表示，客委會16日發文暫予撤銷竹東客家音樂村案，未料，27日又接獲通知，指竹北國際客家藝術村也暫予撤銷；他質疑，2案爭取經費近6億元，撤銷時機十分敏感，令人懷疑與執政黨縣市長選舉失利有關。

邱鏡淳更氣得大罵中央「不要顛倒是非」、「是不是輸不起？」他強調，蔡榮光等人為此2案，每月赴台北開會報告，並非閒著無事做。

林為洲質疑，蔡英文總統才致電給六都當選人，才提及要不分藍綠共同為國家建設努力，中央各部會真的會落實嗎？如果這兩項政策有疑問，為何在核定之前不提出？現在都核定後，難道無法修正就直接給予取消？

客委會產業經濟處副處長陳瑞榮解釋，竹東客家音樂村撤案公文是11月16日發給竹縣，但早在8月24日，客委會即知此計畫對於土地使用，當地居民與縣府的認知不同，故行文縣府務必妥善處理，並將處理結果回覆客委會，但至11月15日止，客委會都沒有收到竹縣任何已處理妥善、土地使用沒問題的回覆。

陳瑞榮說，因此案是前瞻計畫經費之一，屬於競爭型計畫，包括桃、竹、苗、中各縣都想爭取，故考量整體資源運用，客委會「暫予」撤銷補助，若竹縣處理完土地問題，前瞻計畫在客委會還有剩餘經費，竹縣當然可再重新提出計畫申請。至於竹北國際客家藝術村並未撤案，目前客委會列管4件1億元以上的案子，其他3案均如期招標，剩竹北案尚未完成，因此主動提醒新竹縣府依程序積極辦理。

(中國時報)