高雄變藍天 觀光燕子來了

2018年11月28日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

大選過後南台灣多處綠地轉藍天，準高雄市長韓國瑜更表示「支持九二共識」，旅行公會指出，地方政府向對岸釋出善意，未來陸客團必定會更願意在高雄多加停留，深圳業者已規畫推出「高雄4日遊」，接著8天台灣環島行程，高雄住宿也將從1天增加到3、4天，餐飲、飯店、零售業業績都將大幅提升，未來若是開放南進南出、北進南出幫助必定更大。

選舉結束，高雄、台中等地從綠地變藍天，大陸的觀光業者也已嗅到商機，將高雄、台中等地排入陸客團的來台行程。

停留時間增加 帶動消費

旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽說，深圳業者將推出「高雄主題4日遊」，周四直飛高雄後，住在高雄愛河邊的旅館，4天可以走訪高雄、南投、台南、屏東等處，包括夜遊愛河、搭乘摩天輪、西子灣、旗津、打狗英國領事館、六合夜市、墾丁、清境農場等。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，過去兩年因南台灣為綠營天下，陸客來台8天多只停留2天1夜，甚至直接不去，如今變天應會多停留至3天2夜，可望恢復過去榮景，預計15天到1個月後就能看出韓流對觀光產業帶來的效應。

韓流效應 最快15天可見

高雄市旅館商業同業公會理事長劉坤福表示，陸客對高雄打狗領事館、高雄港、駁二、義大、美麗島站都深感興趣，過去礙於停留時間短，只能逛歷史景點、捨棄消費景點，未來停留時間若拉長，就可全高雄走一遭。

目前已有北京訪台組團社開始詢問台灣業者建議行程，推出高雄旗津、南投清境農場、台南、屏東等地的套裝行程。

劉坤福指出，北京組團社也有意願推出台灣北進南出或南進南出的行程，由於陸客多在行程天數過半之後才會開始大批採購伴手禮，延長在南部停留的時間，將對南台灣整體的觀光產業有所幫助。

蕭博仁指出，由於開團、買機票、訂房、辦簽證等都需要時間，因此韓流對於南部觀光產業帶來的效應，至少需要15天才能看出效果。

元旦假期將至，觀光旅遊業者也樂觀推估到時候陸客來台景氣應會回升，若全台藍營執政的15縣市攜手合作，絕對有機會可以恢復前總統馬英九執政時期的觀光榮景。

(中國時報)