推南台灣深度遊 留住陸客

2018年11月28日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選結束，南台灣多個縣市綠地變藍天，陸客來台的觀光榮景將有望恢復，旅行公會計畫下月組團前往對岸，瞭解大陸人民現在對於訪台意向，並邀請韓國瑜或其幕僚一同前往拚經濟，旅遊業者並規畫推出南台灣在地深度旅遊，拉長陸客停留在南部的時間。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，由於年底適逢選舉，11月分陸客來台人數達到今年最低點，過去每周平均約有1萬名陸客來台，前兩周每日平均約有7、8000人，上周則少到只有5000人。

蕭博仁說，韓國瑜當選，又向對岸釋出善意，讓旅遊重見一線生機，決定再繼續努力，希望韓國瑜要身體力行，拚經濟千萬不要泡沫化，但由於韓國瑜是農民出身，應更能體會基層心聲，也對他有一定信心。

另外台中市長盧秀燕日前也表示，明年花博將開放台中市12歲以下的孩童免費入場，蕭博仁大讚「很好」，直說此舉對觀光、旅遊產業必定能有大幅幫助，且台中市轉為藍天，陸客團對於台中花博的興趣應也會提高。

東南旅行社則表示，過去由於陸客人數減少，開團選擇也相對較少，如今，陸客訪台景氣有望回升，旅行社也將增加1倍的行程選擇，出發時間也會增加。之前陸客訪台中、高雄等地都只是走馬看花，未來將會以深度在地旅遊為主，多停留1、2天，結合南台灣的農場體驗、特殊餐廳料理、看特殊展覽，體驗南部的在地風情。

旅行公會召集人李奇嶽指出，藍營的勝利有激勵作用，陸客訪台意願與詢問度都有增加，陸客來台人數可望增加2到3成。

專做陸客的旅遊業者表示，高雄政府對大陸友好，預計明年大陸官方就會放鬆陸客訪台的配額限制，該業者所屬集團也在大選勝利時，直接將旗津納入陸團行程。

李奇嶽表示，旅行公會預計下個月將會派業者代表組團前往大陸，瞭解大陸人民現在對於訪台意願的狀況，若韓國瑜或其幕僚願意一同前往，對其拚經濟應也會有一定幫助。

(中國時報)