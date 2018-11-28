陸客回流 3年把賠的賺回來

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中國時報
／綜合報導

小英政府執政以來兩岸關係急凍，成為觀光「慘」業的旅遊業，因藍營在縣市長選舉大勝，可望出現春燕。遊覽車大亨、今喜旅行社董事長江其興看好韓國瑜當選高雄市長，目前只剩2輛遊覽車的他，決定引進50輛遊覽車東山再起，樂觀評估若1年陸客進來600萬人，「不到3年就可以把損失的賺回來」。

江其興全盛時期旗下有128輛遊覽車，但陸客銳減9成，損失4億元，慘到只剩2輛。他透露，最新北京旅行社來台行程已出爐，8天7夜遊程高雄住2天，要走「三山」行程、吃韓式滷肉飯；福建省青果社也來電說要見韓國瑜、把寶島水果買回去；江其興說，「九二共識沒有罪」，只要兩岸和平，飯店、遊覽車可望蓬勃發展。

六合夜市一向是陸客觀光指標，但因陸客流失，攤商苦哈哈。六合夜市促進會理事長莊惠民指出，目前團客以星、馬、港、澳、越南等國為主，雖有部分自由行陸客前來，整體陸客已少2成，新市長上任，多少有助陸客回流，一切樂觀其成。

嘉義市目前至少2家飯店因市場因素不敢開張營運，嘉義市旅館公會理事長李素珍表示，中南部旅宿市場對陸客較為仰賴，現綠地變藍天，業者內心都會期待，看藍色執政能不能打破僵局和低迷景氣，或許陸客人數無法達到先前高峰值，但至少能多一點人來，「大家真的辛苦太久了」。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁也說，昨日與幾名業者開會討論韓流對觀光帶來的效應，有業者表示本來已對觀光絕望，打算裁掉飯店內100多名員工，如今韓國瑜當選，又向對岸釋出善意，才終於讓他重見一線生機，決定再繼續努力。

(中國時報)

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