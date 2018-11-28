新聞透視－通過3考驗 韓流威力升級

2018年11月28日 04:11 中國時報 李義

如何讓高雄發大財？全國都睜眼瞧著。韓國瑜如果第1年就能通過「農漁產品開出銷售紅盤」、「陸客進得來」及「籌募到100億元青年創業基金」3關考驗，賞味期會延長，韓流將持續發威，民進黨重返高雄執政之路愈發坎坷。

農漁產品與觀光財是實踐「東西賣得出去，人進得來」政見，韓國瑜誠實面對兩岸市場占40％的現實、對九二共識的態度，兩岸城市交流可預見逐漸回溫。

農漁產品銷售若能在過年前接到訂單，原縣區農漁民可以開心過春節；陸客未來若能南進南出、南進中出或南進北出，有助解決飯店業及遊覽車營運困境；夜市人潮即錢潮，只要能把陸客等觀光客帶進來，如何把握商機，就靠攤商的經營能力了。

韓最動見觀瞻，也最具影響力的政見，是募集100億青年創業基金。若韓國瑜真能在1年內把基金全數募集到位，將可刷洗在2場政見辯論會後被綠營譏諷「草包」、「沒有餡的包子」的汙名，展現他不但是超級推銷員，更是有能力且劍及履及的CEO。

青年創業基金成立有多重意義，除了證明不是「練肖話」之外，對力挺他的青年票絕對有超級吸引力，也讓青年們的父母看見，「你們的孩子可以回來工作、享受天倫樂，不必再受北漂之苦」。縱使不能滿足所有北漂族，但努力肯定會被看見。

青年創業基金若能成為有心創業青年的「天使基金」，創業不再是夢想，接著3年再繳出青年創業有成成績單，屆時愛情摩天輪蓋不蓋、要不要去太平島挖石油、旗津區要不要成為購物的免稅天堂、愛情產業鏈等，只是選舉花絮，高雄已確定有新氣象。

雖然未來4年，泛綠陣營一定虎視耽耽檢視並不時唱衰，甚至中央可能掣肘，但已過3關的韓流只會威力升級，民進黨想贏回高雄執政更形艱辛。

(中國時報)