金金併 5金6銀蠢蠢欲動

金管會主委顧立雄曾表示，38家國銀中有14家銀行資產占比不到1％，鼓勵自主併購，但行政院副院長施俊吉卻表示「它是非常好的產業結構」，不獨占也不過於競爭。圖為北市南京西路商圈銀行招牌林立。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

「金金併」相關法規周五正式上路！金管會昨（27）日發布金融機構合意併購與敵意併購5大原則，宣布相關法規已預告完畢，30日生效，外界預估符合敵意併購資格的5金6銀皆蠢蠢欲動；另外，合意併購申請提高門檻，須提供董事會決議證明或確定會取得25％股權的協議，被視為「國票三信條款」。

3年內持股須超過25％

「金金併」5大原則涵蓋合意併購和敵意併購，金管會銀行局副局長莊琇媛說明，適用對象，若是合意併購則包括國內所有金控和銀行，並且都適用於資本計提優惠；但敵意，也就是非合意併購申請，則僅限於非公股金控或銀行。

參股方式提供「先參股合作再整併」，申請業者首次投資金融機構的持股比率必須超過10％，並在最長3年內達到持股超過25％，過程應採公開收購，未經核准前不能提早布局；未完成整併前，申請業者不能再申請投資另一家金融機構，整併失敗，一年內不能再對同一家金融機構進行公開收購。

整併失敗同年禁收購

國票金在2015年曾公開收購三信商銀，當時國票金對金管會表示，已經取得三信大股東同意，沒想到三信馬上發布重訊，董事會決議反對，最後併購破局。為避免同樣爭議事件再次發生，金管會這次增加合意併購條件：申請業者須提出取得「賣家」董事會「未反對被投資決議」，或是與「賣家」內部人、關係人協議或約定，取得應賣股份總數超過25％的證明。

而非合意併購申請人，要具備「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好」4項條件，據金管會評估，同時符合這些條件的民營金控有國泰金、富邦金、中信金、玉山金和台新金共5家；銀行則有6家有資格申請，包括台北富邦、國泰銀、中信銀、玉山銀、台新銀，和上海銀。

(中國時報)

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