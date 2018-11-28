熬過鬼門關 浪子賣彩券脫貧

2018年11月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

高雄市「正興一路發彩券行」老闆林順宗，迎來一尊木雕彌勒佛像後財運大開，不僅刮刮樂大麻將曾開出1000萬元頭獎，還連開3個百萬大獎，看似熱鬧、風光的背後，林順宗卻有段不為人知的故事；他因愛賭輸光近千萬元，遇上強盜集團鬼門關走一回後，老婆也跑了，浪子回頭的林順宗說：「直到經營彩券，才讓生活脫貧、穩定下來，不僅拉拔女兒長大，還希望能存筆退休金。」

林順宗說，開計程車經濟不穩定，老婆才離婚跑了，直到媽媽中風、女兒需要照顧，載客人時聊天後得知，領有殘障手冊的他，可以報名抽籤台灣彩券，林順宗很幸運抽中；林順宗表示，年輕時做過沙發學徒，也開家具行、電玩等，可能是人生歷練的關係，特別珍惜得來不易的經營權，彩券行是他唯一存到錢的工作，現在不僅供女兒讀大學，每月還有能力給媽媽零用錢花用。

林順宗透露，剛接手經營彩券時感到很陌生，幸好有台彩業代的協助，而他不必在外奔波，定點店面的經營，不僅能照顧中風的媽媽，也拉進跟女兒的感情，林順宗表示，每天忙著顧店、沒時間打牌，更沒空閒花錢，靠著當計程車司機培養出的親切感，生意穩定成長，有彌勒佛的保佑，也為客人來好福氣、中大獎。

年輕時的林順宗，10幾歲就離家出走，到台北當沙發學徒，退伍後返回高雄開家具店，因為自己愛賭才轉行做電玩，雖然快速賺到錢，財富也如過往雲煙，累積近千萬元全部因賭而輸光；民國87年他遇上強盜集團持槍強押遇劫，想辦法脫逃至防火巷往上爬，卻不慎從高樓跌落，送到醫院與死神搏鬥6天後重獲人生，卻造成身體中度肢障，從此離開電玩業、轉行開計程車。

走過鬼門關、離婚、單親壓力後，林順宗表示，很鼓勵殘障、單親的朋友經營彩券，不僅有生活重心、經濟自足，更不必看別人臉色，現在不僅要把剩下5年彩券生意做好，還期待下一屆能抽中投注站經營權，目標是存夠退休金、為人生下半場做好準備。

(中國時報)