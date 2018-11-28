看壞明年GDP破2 買股信心2年新低

2018年11月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

今年國發會景氣燈號變化及綜合判斷分數一覽表

中央大學台經中心昨公布11月消費者信心指數（CCI）調查總數為80.13點，較上月下降1.82點，創近15個月新低；影響指數的6項指標中，除國內經濟景氣外，其餘5項指標都下跌，其中，民眾對「投資股票時機」下跌最多，降幅達7.7點，信心創近2年來新低。

台經中心研究員吳大任則分析，指數調查結果下滑，反映陸美貿易戰僵持不下、加上選舉不確定因素等，導致消費者信心不足；吳大任進一步指出，這次調查時間是在九合一選舉之前，「投資股票時機」不僅跌幅最大，與去年同期相比更下滑27.6點，除了股市已跌破萬點外，與選舉不確定、造成心理衝擊有關。

國泰金控昨也發布11月國民經濟信心調查，受國際股市震盪、iPhone銷售不如預期影響，拖累民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好，台股樂觀指數下跌至負36.1，為近3年以來低點，國泰金解讀，顯示短期民眾對股市投資轉趨謹慎。

而民眾看明年景氣，走勢愈看愈悲觀，國泰金的調查顯示，民眾對明年經濟成長率的預期平均值為2.2％，值得留意的是，近3成民眾(28％)預估明年GDP可能跌破2％，較主計總處預估的2.55％看法保守；台灣雖然無法左右全球景氣大環境，但民眾普遍認為，政府財經政策執行力，仍是影響明年台灣經濟成長的關鍵因素。

(中國時報)