10月又亮黃藍燈 動能減弱

2018年11月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉結果出爐，經濟議題掛帥，民眾最在意的經濟景氣，似乎出現減弱的跡象；國發會昨公布10月景氣燈號，景氣領先、同時指標也雙雙下滑，持續亮出代表「趨緩」的黃藍燈，綜合判斷分數為22分，國發會副主委鄭貞茂坦言，從燈號變化看來，當前景氣仍處於擴張，但動能減弱，經濟成長也有趨緩的現象。

鄭貞茂進一步指出，景氣燈號持續亮出黃藍燈，代表景氣動能下滑，政府會適時採取措施，並持續關注景氣後續的變化；鄭貞茂觀察，10月機械及電機設備進口值亮出黃紅燈，顯見投資還是不錯，可做為支撐經濟成長的動能，另外，行政院近期也召開會議，鼓勵台商回台投資的行動方案，維持國內投資動能。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，景氣動能減弱主因，包括民眾消費信心低迷、選前觀望心態及陸美貿易戰升溫等。

以信心面來看，美國期中選舉以及台灣九合一大選，邱秋瑩指出，不僅民眾選前觀望，企業對未來景氣也存不確定性，加上陸美貿易戰升溫，更對企業投資信心造成影響。

10月景氣燈號綜合判斷分數為22分，與上月相同，燈號也續呈黃藍燈；9項構成項目中，工業生產指數及批發、零售及餐飲業營業額等，分數各增加1分，燈號由黃藍燈轉呈綠燈；股價指數則由綠燈跌至黃藍燈，製造業營業氣候測驗點則由黃藍燈轉呈代表低迷的藍燈，其餘5項燈號不變。

展望未來，鄭貞茂認為，勞動市場情勢穩定，10月失業率為3.75％，續呈近18年同月最低，加上經常性薪資增幅已連續10個月突破2％，將有助增進國內消費。

(中國時報)