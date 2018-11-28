捍衛公民權 法界催生不在籍投票

2018年11月28日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

受刑人不在籍投票歷年法規討論

保外就醫的前總統陳水扁24日返回台南投票，完成他10年來第一次行使投票公民權，被兒子陳致中上傳臉書。保外就醫的受刑人竟能投票，相對仍在監服刑的受刑人，及羈押中的被告卻不行，引發討論。法界認為應增設不在籍投票規定；法務部昨表示，如果中選會推動不在籍投票，將全力配合。

中選會若推動 法部配合

陳水扁自2015年1月5日獲准保外就醫，2016年的總統大選就收到投票通知單，當時台中監獄慎重表態，向扁喊話「投票行為與醫療無關，希望扁以醫療為重，不要從事與醫療無關的行為」。

不過，此次九合一大選，扁年初把戶籍遷到女兒陳幸妤家，前往台南投票，中監卻一改以往態度，以「憲法保障人民的選舉權」做回應，讓網友批評指保外就醫還能到處跑場、投票，讓其他受刑人情何以堪，簡直是世界奇觀。還有人暗指扁應先知韓國瑜會當選，才遷離高雄。

法界人士認為，依刑法第37條規定，宣告褫奪公權者，其期間自主刑執行完畢或赦免之日起算，所以扁保外就醫仍是受刑人，並沒有起算褫奪公權，不影響扁投票，但對其他受刑人不公平。

實際上在監的受刑人，主刑還沒有執行完畢，依法都可以投票，只是受刑人或羈押被告都失去自由，如果沒有「不在籍投票」的機制，就無法行使投票權。

投票不正義 軍警也遭殃

只是，主管選舉事務的中選會卻始終不願正視不在籍投票的問題，除了受刑人、收容人之外，其他如軍人或維持選舉秩序的員警，都因沒有不在籍投票的設置被剝奪了公民的投票權利。

法界人士強調，2006年刑法修正後，刪除列舉褫奪公權中選舉、罷免、創制、複決等四權，受刑人、收容人投票更有合法性，但依舊限制於人在監所，隨著監獄人權的提升，加上這次陳水扁高調投票見諸媒體，不可能對監所中其他受刑人沒有影響。

「既然陳水扁都可以這樣投票，政府就沒有理由限制其他受刑人行使投票權」，法界人士呼籲中選會等相關機關盡速擬定通過不在籍投票，符合憲法賦予人民的權利，法務部也把球丟向中選會，強調選務工作一切以中選會為主。

(中國時報)