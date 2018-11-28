遇扁就轉彎 司法正義淪笑話

2018年11月28日 04:11 中國時報 張孝義

保外就醫中的前總統陳水扁，這幾年不斷挑戰保外就醫的底限，四處演說、站台趴趴走，這回正當全國都為投票大排長龍怒罵中選會之際，扁高調排隊投票，還說花了35分鐘。然而，政黨輪替後，台中監獄及法務部每次遇到阿扁就轉彎，更是不斷替扁背書，讓司法正義成了笑話。

正義須以公平為基礎，全台各監所身體不適乃至於生活難以自理的受刑人不在少數，比阿扁健康情況更糟的受刑人也所在多有，但依監獄行刑法第58條申請保外就醫獲准，且一准就超過3年的受刑人，史上也就阿扁一位，其他健康不佳而無法保外就醫的受刑人，他們的權益在哪裡？

但是，待遇優渥的阿扁，並不以離開監獄為滿足，不僅四處趴趴走，甚至政治色彩濃厚的餐會，兒子陳致中競選場合，也不難看見阿扁的身影，在專屬醫療團隊的護航下，保外就醫早就超過生理的病痛，參加「社交活動」也成了治療的一部分，撫慰阿扁的心靈也成保外就醫的一環。

選舉、罷免等權利受憲法保障，阿扁仍是受刑人身分，依法前往投票本是無可厚非，但阿扁的高調，甚至排隊投票照片被上傳臉書就顯得突兀，蔡政府對此卻毫無作為，對於仍在監服刑，甚至因案羈押的收容人而言，不僅不公平，更是不正義。

民主制度中的選舉，核心價值是「一人一票、票票等值」，依法陳水扁只要還能動，就可以去投票，但監所近6萬受刑人、收容人是否應享有同等權利？何況被羈押收容人依「無罪推定」原則，只因暫時失去自由，卻遠不如已被判刑，僅因身體不適暫時交保在外的受刑人，遭活生生剝奪公民權，更讓人情何以堪。

阿扁保外就醫卻處處探中監紅線，如同一面照妖鏡，曝露司法被政治踩在腳下，但此次高調投票，若促成受刑人不在籍投票，可就大功一件。

(中國時報)