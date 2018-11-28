張五岳助韓國瑜 打好兩岸牌

2018年11月28日 04:11 中國時報 楊家鑫 、呂佳蓉、 李義 ／綜合報導 、呂佳蓉、／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜承認九二共識及選後成立「兩岸工作小組」，據了解，這一切皆由淡江大學大陸研究所副教授張五岳在背後操盤獻策，這位韓國瑜當年在政大東亞所的學長，將替韓國瑜在中央仍由民進黨執政下，以及如何在不違背法令與民眾情感下，在兩岸打出一手好牌。

政大東亞所 培養好情感

張五岳與韓國瑜兩人是在政大東亞所就讀期間，建立革命情感，在韓國瑜的碩士論文序言中，稱張五岳為學長並表達感謝。兩人在年齡上，雖然韓國瑜比張五岳年長，但韓國瑜是東亞所碩班第18屆，張五岳則是第16屆，年齡輕的先入學，反倒成為學長。

在九合一選舉期間，高雄市長候選人的電視辯論，根據韓國瑜公布的20位智囊團，張五岳就名列其中。在當選後，張五岳也常在學者專家組成的兩岸LINE群組中，替韓國瑜發布或澄清有關兩岸訊息。張五岳的首要任務，就是協助韓國瑜推動高雄與廈門市交流的雙城論壇，據了解，韓張兩人已就此交換多次意見。

有關人士指出，像韓國瑜原本屬意要出席在廈門舉行的兩岸企業家峰會，但團隊內有人認為，剛當選應以組建市府團隊為優先，不宜馬上往大陸跑，這當中，也有張五岳的建議。韓國瑜也從善如流，在昨日下午韓國瑜辦公室發布新聞稿，表示韓國瑜因為身體健康因素，以及忙於籌組小內閣，決定不出席此次會議。

企業家峰會 韓確定缺席

張五岳指出，高雄雙城論壇沒有說一定要跟廈門辦，有很多選擇，他在兩岸事務上有給韓國瑜建議，但他推辭所謂最重要兩岸幕僚的說法。

此外，張五岳於26日在出席國策研究院舉辦的一場座談會就表示，地方縣市長強調的九二共識，並不是要取代兩岸的談判協商與公權力對話，而是法令所允許下的城市交流；在目前台灣的政局中，民進黨仍然執政，因此在兩岸關係的談判協商公權力，仍然應該以中央為主。

(中國時報)